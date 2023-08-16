Эксперты объяснили важность освобождения Урожайного

Освобождение Урожайного тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение украинских войск дальше на юг. Однако после этого населенного пункта есть еще несколько линий обороны, которые нужно преодолеть.

По мнению Александра Мусиенко, в районе Урожайного важно стабилизировать ситуацию и зачистить поселок. Ведь именно оттуда россияне раньше вели огонь по нашим позициям, не давая окончательно взять под контроль Старомайорское.

"Освобождение Урожайного тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение дальше на юг - на Заветное Желание и Старомлиновку. Чтобы у врага не было возможности удерживать плацдарм на левом берегу реки Мокрые Ялы, откуда нам постоянно угрожали", - отметил эксперт.

Однако Владислав Селезнев сомневается, что ВСУ в ближайшее время смогут двинуться на Азовское побережье.

"После Урожайного есть еще несколько линий обороны, которые нужно преодолеть. Говорить о том, что ситуация в корне изменится, не стоит. Когда говорят о 5 мин на квадратный метр, можно только представить, сколько времени нужно на разминирование", - отметил эксперт.

По его словам, одной из ключевых задач сейчас является отработка по тыловой логистике и вражеским составам, чтобы ослабить потенциал российской армии.

Освобождение Урожайного

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, расположенный неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

При этом наступательные действия продолжаются.

Позднее освобождение Урожайного подтвердили и в Генштабе ВСУ.