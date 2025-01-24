Експерти оцінили вплив підвищення облікової ставки НБУ на інфляцію

Президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, відзначає, що цей інструмент показав певну ефективність під час минулих сплесків інфляції.

На його думку, оскільки торік ціни зросли на 12%, підвищення облікової ставки виглядає виправданим.

Проте експерт додає, що основними причинами інфляції в Україні є не лише монетарні чинники.

"Насамперед на інфляцію впливає здорожчання споживчих товарів, зокрема харчових продуктів та овочів", - сказав він.

За його словами, важливим фактором є також зростання заробітних плат. Конкуренція за робочу силу змушує працедавців підвищувати зарплати, щоб залучити працівників.

"Окрім того, проблеми з енергопостачанням ускладнюють виробничі процеси, що також сприяє зростанню цін", - додав Козак.

Водночас заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло вважає, що проблемою цих заходів є те, що НБУ збільшує ставку під впливом двозначної інфляції минулого року. За його словами, вплив її підняття на майбутню інфляцію може не мати значної сили.

"Ми зараз маємо справу з інфляцією витрат, тобто ціни ростуть через збільшення витрат. На це значно впливає війна, яка призводить до додаткових витрат, пов'язаних із її наслідками. Від відновлення бізнесу і будівель до проблем із постачанням електричної енергії, що змушує багато підприємств використовувати генератори або інші альтернативні джерела енергії. В результаті зростають витрати на виробництво та обслуговування", - сказав Жаліло.