Эксперты оценили влияние повышения учетной ставки НБУ на инфляцию

Президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, отмечает, что этот инструмент показал определенную эффективность во время прошлых всплесков инфляции.

По его мнению, поскольку в прошлом году цены выросли на 12%, повышение учетной ставки выглядит оправданным.

Однако эксперт добавляет, что основными причинами инфляции в Украине являются не только монетарные факторы.

"Прежде всего на инфляцию влияет подорожание потребительских товаров, в частности продуктов питания и овощей", - сказал он.

По его словам, важным фактором является также рост заработных плат. Конкуренция за рабочую силу заставляет работодателей повышать зарплаты, чтобы привлечь работников.

"Кроме того, проблемы с энергоснабжением усложняют производственные процессы, что также способствует росту цен", - добавил Козак.

В то же время заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило считает, что проблемой этих мер является то, что НБУ увеличивает ставку под влиянием двузначной инфляции прошлого года. По его словам, влияние ее поднятия на будущую инфляцию может не иметь значительной силы.

"Мы сейчас имеем дело с инфляцией расходов, то есть цены растут из-за увеличения расходов. На это значительно влияет война, которая приводит к дополнительным расходам, связанным с ее последствиями. От восстановления бизнеса и зданий до проблем с поставками электрической энергии, что заставляет многие предприятия использовать генераторы или другие альтернативные источники энергии. В результате растут затраты на производство и обслуживание", - сказал Жалило.