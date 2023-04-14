Експерти оцінили шанси головного конкурента Ердогана на президентських виборах

Політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі

"Слід розуміти, що цей кандидат (Киличдароглу - ред.) не є пасіонарною особистістю. Він не може запалювати людей красномовними промовами. І в цьому сенсі його високий рейтинг майже жодним чином не пов'язаний з його персоною, він просто об'єднав голоси протестного електорату", - пояснив експерт.

На його думку - це якраз може стати ключовим чинником - відсутність спроможності вести юрбу за собою може зіграти ключову роль на виборах.

"Вже зрозуміло, що скоріше за все з величезною долею вірогідності буде другий тур. І у розпалі політичної боротьби, коли люди більше реагують емоційно, а не раціонально, якраз цього Киличдароглу не вистачить для того, щоб перемогти Ердогана", - вважає Ялі.

Кандидатка політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету Євгенія Габер

"Рейтинги змінюються дуже швидко, тому за місяць до виборів прогнозувати перемогу будь-кого з кандидатів навіть в другому турі важко. Різні соціальні служби показують абсолютно різні цифри. А ті, що знаходяться в відкритому доступі та безкоштовні, - це часто політтехнології", - сказала Габер в коментарі виданню.

Вона зауважила, що зараз насправді різниця між кандидатами лише декілька відсотків, якщо брати усереднену інформацію.

"Оскільки різниця невелика, будь-яка ситуація в Туреччині може призвести до падіння рейтингів. Ми це вже бачили. Коли стався землетрус, впали рейтинги Ердогана. Потім, коли одна з опозиційних партій намагалася вийти з альянсу, різко впали рейтинги опозиції. Турецьке суспільство поляризовано і швидко реагує на такі зміни", - резюмувала експерт.

Зазначимо, також експерти пояснили, чому рейтинги Реджепа Таїпа Ердогана знизилися напередодні виборів.

Нагадаємо, що президентські та парламентські вибори у Туреччині заплановані на 14 травня, опонентом чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана є лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Киличдароглу.

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