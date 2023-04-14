Эксперты оценили шансы главного конкурента Эрдогана на президентских выборах

Политолог-международник, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли

"Следует понимать, что этот кандидат (Киличдароглу - ред.) не является пассионарной личностью. Он не может воспламенять людей красноречивыми речами. И в этом смысле его высокий рейтинг почти никак не связан с его персоной, он просто объединил голоса протестного электората", - объяснил эксперт.

По его мнению - это как раз может стать ключевым фактором - отсутствие способности вести толпу за собой может сыграть ключевую роль на выборах.

"Уже понятно, что скорее всего с огромной долей вероятности будет второй тур. И в разгар политической борьбы, когда люди больше реагируют эмоционально, а не рационально, как раз этого Киличдароглу не хватит для того, чтобы победить Эрдогана", - считает Яли.

Кандидат политических наук, старшая аналитика Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер

"Рейтинги меняются очень быстро, поэтому за месяц до выборов прогнозировать победу любого из кандидатов даже во втором туре трудно. Различные социальные службы показывают совершенно разные цифры. А находящиеся в открытом доступе и бесплатные - это часто политтехнологии", - сказала Габер в комментарии изданию.

Она отметила, что сейчас действительно разница между кандидатами лишь несколько процентов, если брать усредненную информацию.

"Поскольку разница невелика, любая ситуация в Турции может привести к падению рейтингов. Мы это уже видели. Когда произошло землетрясение, упали рейтинги Эрдогана. Затем, когда одна из оппозиционных партий пыталась выйти из альянса, резко упали рейтинги оппозиции. Турецкое общество поляризовано и быстро реагирует на такие изменения", - резюмировала эксперт.

Отметим, также эксперты объяснили, почему рейтинги Реджепа Тайипа Эрдогана снизились накануне выборов.

Напомним, что президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая, оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана является лидер крупнейшей в союзе (Национальном альянсе) Республиканской народной партии Турции Кемаль Киличдароглу.

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