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Експерти ООН побували в селі Гроза після ракетної атаки росіян

Фото: село Гроза (t me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Кава

Група експертів ООН побувала у селі Гроза Харківської області, де через ракетний удар росіян загинули понад 50 осіб.

Про це заявила координатор із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"Це варварські наслідки цієї війни, коли 20% мешканців громади можуть бути знищені за лічені секунди", - заявила вона.

Деніз Браун очолила міжвідомчу місію ООН, відвідавши громаду та доставивши терміново необхідні медикаменти та будівельні матеріали.

Експерти ООН у Грозі поспілкувалися з мешканцями та постраждалими та зібрали більше інформації про обстріл населеного пункту

Удар по Грозі

5 жовтня, російські терористи вдарили по селу Гроза Харківської області. Ворог влучив "Іскандером" у кафе й магазин. В закладі на момент удару відбувались поминки за полеглим воїном. 

Удар став наймасованішим за кількістю загиблих у Харківській області з початку повномасштабної війни.

У Повітряних силах припускають, що росіяни вдарили по селу Гроза з Воронезької області. Від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько 10 хвилин.

Згідно з останніми даними, за словами голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару терористів по Грозі загинули 52 людей. Одна з постраждалих померла в медзакладі. 

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