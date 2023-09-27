Експерти назвали умови для оперативного оточення Бахмута

Експерт Владислав Селезньов констатує: просування дається важко, адже у ворога тотальна перевага в авіаційному компоненті. Проте його логістика частково під нашим вогневим контролем і це хороша новина. Хоча до того, як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, ще далеко. Як і до блокування міста. Давати якісь прогнози щодо термінів навряд чи доречно.

"Ми не знаємо, чи вистачить нам ресурсів, щоб далі продавлювати росіян, відтісняючи на схід і створюючи передумови для оперативного оточення Бахмута. У відкритих джерелах інформації про можливості української армії на цій ділянці немає. Ми знаємо, що тут зосереджено близько 52 000 військових РФ. Ми їх поступово вибиваємо, але я вважаю, поки що у них достатньо ресурсів, щоб уповільнити наш рух на схід", - зазначив він.

Днями начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone розповів, як Україна повертатиметься в Бахмут. За його словами, звільнення Кліщіївки забезпечило контроль над панівними висотами, далі буде перекриття шляхів постачання та після повного оточення війська увійдуть до міста. Лобового штурму не буде точно.

Якщо подивитися на карту бойових дій, то для оточення ще треба зробити велику роботу. На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, до того, як фізично перерізати трасу Бахмут-Горлівка, треба звільнити невелику агломерацію біля Курдюмівки, південніше за вищевказані населені пункти.

"Вогневий контроль – це добре, але ми фізично перерізатимемо дорогу. До неї треба пройти від 2 до 3 км по російських позиціях у низині. Після того, як росіяни завершать суїцидальні атаки на Андріївку та Кліщіївку, почнеться рух Сил оборони у бік Т0513. А після встановлення повного контролю над трасою вирішуватиметься питання Зайцевого і не тільки", – розповів він у розмові з виданням.

Він також припускає, що росіяни у спробі зупинити наступ можуть перекинути сили з північного флангу на південний. У такому разі там їхня оборона буде ослаблена, що допоможе оточенню Бахмута з півночі. При цьому експерт наголошує: казати про оточення можна лише після того, як росіян відріжуть від усіх доріг.

"Якщо хоча б одна траса працюватиме, навіть під вогневим контролем, це не оточення. І йдеться не лише про основні траси на Дебальцеве та Первомайськ, а й про дороги через Бахмутське, Покровське тощо. Тут варто згадати, коли ми були в обороні, до останнього боролися і тримали під контролем дорогу Т0504 (на Костянтинівку, - ред.) і Т0506 через Хромове. І коли противнику вдавалося взяти дорогу під вогневий контроль, ми доїжджали до певної локації по Т0506, повертали на польові дороги та діставалися головної із майже оточеного Бахмута", - пояснив Коваленко.

Оперативне оточення Бахмута: що відомо

Раніше експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна не виключив, що у разі, якщо ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", росіянам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики. Як розповідав близько тижня тому начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, "вихід поблизу Андріївки та Кліщеївки дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут - Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем".