Эксперты назвали условия для оперативного окружения Бахмута

Эксперт Владислав Селезнев констатирует: продвижение дается тяжело, ведь у врага тотальное превосходство в авиационном компоненте. Тем не менее, его логистика частично под нашим огневым контролем и это хорошая новость. Хотя до того, как российский гарнизон в Бахмуте останется без обеспечения, еще далеко. Как и до блокирования города. Давать какие-то прогнозы о сроках вряд ли уместно.

"Мы не знаем, хватит ли нам ресурсов, чтобы дальше продавливать россиян, оттесняя на восток и создавая предпосылки для оперативного окружения Бахмута. В открытых источниках информации о возможностях украинской армии на этом участке нет. Мы знаем, что здесь сосредоточены около 52 000 военных РФ. Мы их постепенно выбиваем, но я считаю, пока у них достаточно ресурсов, чтобы замедлить наше движение на восток", - отметил он.

Если посмотреть на карту боевых действий, то для окружения еще предстоит проделать большую работу. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, до того, как физически перерезать трассу Бахмут-Горловка, нужно освободить небольшую агломерацию возле Курдюмовки, южнее вышеуказанных населенных пунктов.

"Огневой контроль - это хорошо, но мы будем физически перерезать дорогу. До нее нужно пройти от 2 до 3 км по российским позициям в низине. После того, как россияне закончат суицидальные атаки на Андреевку и Клещиевку, начнется движение Сил обороны в сторону Т0513. А после установления полного контроля над трассой будет решаться вопрос Зайцево и не только", - рассказал он в беседе с изданием.

Он также допускает, что россияне в попытке остановить наступление могут перебросить силы с северного фланга на южный. В таком случае там их оборона будет ослаблена, что поможет окружению Бахмута с севера. При этом эксперт подчеркивает: говорить об окружении можно лишь после того, как россиян отрежут от всех дорог.

"Если хотя бы одна трасса будет работать, даже под огневым контролем, это не окружение. И речь идет не только об основных трассах на Дебальцево и Первомайск, а и о дорогах через Бахмутское, Покровское и так далее. Здесь стоит вспомнить, когда мы были в обороне, до последнего сражались и держали под контролем дорогу Т0504 (на Константиновку, - ред.) и Т0506 через Хромово. И когда противнику удавалось взять дорогу под огневой контроль, мы доезжали до определенной локации по Т0506, сворачивали на полевые дороги и добирались до главной из почти окруженного Бахмута", - объяснил Коваленко.

Оперативное окружение Бахмута: что известно

Ранее эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина не исключил, что в случае, если ВСУ перережут трассу "Горловка - Бахмут", россиянам придется использовать другие дороги, что увеличит плечо логистики. Как рассказывал около недели назад начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, "выход вблизи Андреевки и Клищеевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут - Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем".