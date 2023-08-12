Експерти назвали строки можливості відміни фіксованого курсу

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Фіксований курс гривні до долара скасують. Яку заміну готує НБУ та що буде з валютою ".

На думку експертів реалізувати зміну курсової політики важливо вже найближчим часом - до кінця літа, в інакшому випадку - вже навесні. Усе через ризики взимку під час загострення ситуації внаслідок активізації обстрілів.

"Це треба робити чи максимально швидко - до кінця літа, щоб був час все протестувати і виправити помилки. Не можна робити такий перехід пізніше жовтня, оскільки на ринку почнеться складний період. Ризиків на четвертий квартал досить багато. Або другий варіант - вже в березні наступного року”, - зазначив глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій дотримується аналогічної думки: або зараз, або ж навесні. Водночас перехід повинен бути обережним, оскільки курсова стабільність сьогодні є одним з небагатьох "островів стабільності", які залишились в умовах війни. У зв'язку з цим різкі рухи робити нерозумно.

Перехід до гнучкого обмінного курсу

Після більше ніж півтора року фіксованого курсу гривні до долара, Національний банк України готується перейти до гнучкого обмінного курсу. З початку повномасштабного вторгнення Росії ситуація в економіці низку разів змінилась: валютні резерви вийшли на історичний максимум, а уповільнення інфляції відбувається швидше, ніж очікувалось. Через це Нацбанк готується до зміни курсової політики.