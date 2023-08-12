ua en ru
Сб, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ готується до переходу на гнучкий курс долара

Новость на русском →
Субота 12 серпня 2023 12:38
НБУ готується до переходу на гнучкий курс долара Фото: НБУ готується до переходу на гнучкий курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Сергій Пишкін

Після 18-ти місяців фіксованого курсу гривні до долара, Нацбанк готується відмовитись від тимчасового заходу й перейти до гнучкого обмінного курсу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Фіксований курс гривні до долара скасують. Яку заміну готує НБУ та що буде з валютою".

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, курс гривні був встановлений на рівні 29,25 грн за 1 долар. В липні того ж року курс підвищили майже на чверть - до 36,57 грн за долар.

З того часу ситуація в економіці вкотре змінилась: валютні резерви вийшли на історичний максимум, а уповільнення інфляції відбувається швидше, ніж очікувалось.

В нових умовах Нацбанк готується перейти до гнучкого обмінного курсу.

"Фіксований курс та жорсткі адміністративні обмеження є оптимальними лише в обмеженій часовій перспективі, адже з часом призводять до поступової деградації бізнес-моделей та систем ризик-менеджменту, стимулюють накопичення валютних ризиків. На противагу цьому більша гнучкість курсу є додатковим інструментом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов", - пояснили в Нацбанку.

Перехід на гнучкий курс передбачається Стратегією пом'якшення валютних обмежень. Зокрема він можливий лише у міру формування належних макроекономічних і фінансових передумов, а його коливання відображатиме зміни попиту та пропозиції валюти на ринку.

Водночас НБУ планує обмежувати коливання курсу, використовуючи як інструмент інтервенцій, так і коригуючі запроваджені валютні обмеження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Національний банк України пом'якшив низку валютних обмежень, а російський рубль тим часом продовжує падіння. Станом на ніч 12 серпня один долар коштує 100 рублів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України
NEWS
Підтримка з повітря. Головне про F-16 та хто може передати їх Україні
Підтримка з повітря. Головне про F-16 та хто може передати їх Україні
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України