Експерти назвали найбезпечніший алкоголь у спеку

Літо у розпалі, а разом з ним і спокуса освіжитись прохолодним напоєм, нерідко алкогольним. Однак, спека та спиртне - не найкраще поєднання, адже воно може мати небезпечні наслідки для здоров'я.
РБК-Україна розповідає, який же алкоголь є найменш ризикованим у спеку, а від чого краще відмовитись зовсім.
Одразу наголосимо: вживання алкоголю в спеку несе значні ризики для здоров'я, і поняття "безпечний алкоголь" в цьому контексті є дуже умовним. Насправді найбезпечніший напій у спеку - це звичайна вода.
Будь-який алкоголь є діуретиком, тобто сприяє виведенню рідини з організму, посилюючи дегідратацію, яка і без того є ризиком під час літньої спеки.
Проте, якщо ви все ж вирішили вжити алкоголь, існують певні види напоїв та підходи до їх вживання, які можуть мінімізувати ризики, хоча й не усунуть їх повністю.
Головний принцип - це мінімальна концентрація алкоголю та максимальне розведення.
Винні спрітцери
Це, мабуть, один з найкращих варіантів. Вони складаються з вина (бажано білого або рожевого, оскільки червоне вино має вищу температуру подачі й може здаватися важчим) та великої кількості газованої або мінеральної води.
Співвідношення може бути 1:1 або навіть 1 частина вина на 2-3 частини води. Це значно знижує загальну концентрацію алкоголю і збільшує споживання рідини.
Коктейлі з великою кількістю льоду та безалкогольних добавок
Наприклад, джин-тонік, мохіто, лонг-дрінк на основі горілки або світлого рому з великою кількістю води, лимонного соку, огірка чи м'яти.
Важливо, щоб вміст алкоголю був мінімальним, а освітлюючі інгредієнти (лайм, лимон, м'ята) створювали відчуття свіжості, не маскуючи при цьому спрагу.
Уникайте солодких сиропів та соків з високим вмістом цукру, оскільки цукор також сприяє дегідратації та може викликати відчуття важкості.
Лагер або світлі сорти пива (до 4-5%)
Хоча пиво і складається значною мірою з води, воно все ще є алкогольним напоєм, і його діуретичний ефект нікуди не зникає.
Важливо обирати саме легкі, освіжаючі сорти: світлі лагери (“Пілснер”, “Геллес” тощо), вітбіри, вайцени, фруктове та кисле пиво, а не темні чи міцні елі. Також слід пити його повільно, чергуючи зі склянкою води.
Міцні алкогольні напої (горілка, віскі, коньяк, текіла, ром у чистому вигляді)
Ці напої мають дуже високу концентрацію алкоголю, що різко посилює дегідратацію та створює значне навантаження на серцево-судинну систему. Це може призвести до теплового удару, сильного похмілля, аритмії та інших серйозних проблем.
Солодкі лікери та міцні коктейлі з великою кількістю цукру
Наприклад, "Піна Колада", "Маргарита" (якщо не розведена), солодкі коктейлі з лікерами. Цукор (як ми вже писали вище) посилює дегідратацію і прискорює всмоктування алкоголю, що може призвести до швидкого сп'яніння та погіршення самопочуття.
Червоне вино
Через вищий вміст танінів та, як правило, вищу температуру подачі, червоне вино може здаватися важким і викликати відчуття спраги. Якщо вже обирати вино, то краще сухе біле або рожеве (і не забудьте про воду).
Енергетичні напої з алкоголем
Це особливо небезпечна комбінація в спеку, оскільки кофеїн та інші стимулятори маскують ознаки втоми та дегідратації, змушуючи організм працювати на межі можливостей.
Пам'ятайте, що будь-який алкоголь є навантаженням на організм, а особливо - у спеку. Найкращим рішенням для підтримки гідратації та гарного самопочуття є споживання великої кількості води, холодного чаю без цукру, натуральних лимонадів або компотів.
Якщо ж ви вирішили випити, робіть це відповідально, обираючи найлегші варіанти та дотримуючись усіх запобіжних заходів.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт Drinkaware і медичний портал Byrdie.