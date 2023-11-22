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Експерти назвали головну причину придбання нелегальних сигарет

Середа 22 листопада 2023 12:48
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Експерти назвали головну причину придбання нелегальних сигарет Фото: експерти назвали головну причину придбання нелегальних сигарет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Ринок тютюнових виробів заполонила нелегальна продукція. Більшість курців (72%) визнали, що вони стикалися в продажу з сигаретами з ознаками нелегальності. Найчастіше вони бачили сигарети-підробки відомих брендів (43% споживачів) та сигарети без акцизної марки (41%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Info Sapiens, яке проводилося у вересні-жовтні цього року.

Серед причин зростання нелегальних продажів сигарет є їх низька ціна. Понад 85% курців оцінюють ціни на сигарети в Україні як високі або дуже високі.

55% опитаних назвали вигідну ціну причиною купівлі нелегальних сигарет.

Крім того, 20% курців купують на постійній основі бренди, що продаються за значно нижчою ціною, а 25% - роблять це час від часу.

Є й такі, які звикли купувати сигарети без жодної акцизної марки (відповідно 12 і 15%), з написом Duti-free (10 і 12%), сигарет з акцизною маркою іншої країни (5 і 10%).

Майже третина (31%) респондентів погоджуються, що якби ціна на звичайні сигарети суттєво зросла, то вони розглянули б для себе, як альтернативу, купівлю нелегальних. Причому рівень цієї згоди вищий серед старшого населення (45-65), а також серед курців з низьким доходом.

Крім ціни, суттєвим чинником придбання нелегальної тютюнової продукції є її доступність. 52% опитаних курців погоджуються з твердженням, що нелегальні сигарети легко купити в Україні.

Експерти назвали головну причину придбання нелегальних сигарет

За словами директора асоціації "Укртютюн" Наталії Фесюн, нелегальний ринок тютюнових продуктів сьогодні досяг таких масштабів, що ігнорувати його існування означає підривати економіку країни.

"Вирішення проблеми нелегальної торгівлі потребує системного підходу. Це і зважена акцизна політика, і робота правоохоронних органів із закриття нелегальних виробництв та точок продажу. Статистика доводить, що збільшенню податкових надходжень сприяє не підвищення акцизів, а виведення з тіні 20% частки ринку, яку нині складає нелегальний ринок тютюнових продуктів в Україні", - додає вона.

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