Эксперты назвали главную причину приобретения нелегальных сигарет

Рынок табачных изделий заполонила нелегальная продукция. Большинство курильщиков (72%) признали, что они сталкивались в продаже с сигаретами с признаками нелегальности. Чаще они видели сигареты-подделки известных брендов (43% потребителей) и сигареты без акцизной марки (41%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Info Sapiens, проводившееся в сентябре-октябре этого года.

Среди причин роста нелегальных продаж сигарет есть их низкая цена. Более 85% курильщиков оценивают цены на сигареты в Украине как высокие или очень высокие.

55% опрошенных назвали выгодную цену причиной покупки нелегальных сигарет.

Кроме того, 20% курильщиков покупают на постоянной основе продающиеся бренды по значительно более низкой цене, а 25% - делают это время от времени.

Есть и такие, которые привыкли покупать сигареты без акцизной марки (соответственно 12 и 15%), с надписью Duti-free (10 и 12%), сигарет с акцизной маркой другой страны (5 и 10%).

Почти треть (31%) респондентов соглашаются, что если бы цена на обычные сигареты существенно выросла, они рассмотрели бы для себя, как альтернативу, покупку нелегальных. Причем уровень этого согласия выше посреди старшего населения (45-65), также посреди курильщиков с низким доходом.

Кроме цены, существенным фактором приобретения нелегальной табачной продукции есть ее доступность. 52% опрошенных курильщиков согласны с утверждением, что нелегальные сигареты легко купить в Украине.

По словам директора ассоциации "Укртютюн" Натальи Фесюн, нелегальный рынок табачных продуктов сегодня достиг таких масштабов, что игнорировать его существование означает взрывать экономику страны.

"Решение проблемы нелегальной торговли нуждается в системном подходе. Это и взвешенная акцизная политика, и работа правоохранительных органов по закрытию нелегальных производств и точек продаж. Статистика доказывает, что увеличению налоговых поступлений способствует не повышение акцизов, а выведение из тени 20% доли рынка, которую сейчас составляет нелегальный рынок табачных продуктов в Украине", - добавляет она.