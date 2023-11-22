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Эксперты назвали главную причину приобретения нелегальных сигарет

Среда 22 ноября 2023 12:48
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Эксперты назвали главную причину приобретения нелегальных сигарет Фото: эксперты назвали главную причину приобретения нелегальных сигарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Рынок табачных изделий заполонила нелегальная продукция. Большинство курильщиков (72%) признали, что они сталкивались в продаже с сигаретами с признаками нелегальности. Чаще они видели сигареты-подделки известных брендов (43% потребителей) и сигареты без акцизной марки (41%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Info Sapiens, проводившееся в сентябре-октябре этого года.

Среди причин роста нелегальных продаж сигарет есть их низкая цена. Более 85% курильщиков оценивают цены на сигареты в Украине как высокие или очень высокие.

55% опрошенных назвали выгодную цену причиной покупки нелегальных сигарет.

Кроме того, 20% курильщиков покупают на постоянной основе продающиеся бренды по значительно более низкой цене, а 25% - делают это время от времени.

Есть и такие, которые привыкли покупать сигареты без акцизной марки (соответственно 12 и 15%), с надписью Duti-free (10 и 12%), сигарет с акцизной маркой другой страны (5 и 10%).

Почти треть (31%) респондентов соглашаются, что если бы цена на обычные сигареты существенно выросла, они рассмотрели бы для себя, как альтернативу, покупку нелегальных. Причем уровень этого согласия выше посреди старшего населения (45-65), также посреди курильщиков с низким доходом.

Кроме цены, существенным фактором приобретения нелегальной табачной продукции есть ее доступность. 52% опрошенных курильщиков согласны с утверждением, что нелегальные сигареты легко купить в Украине.

Эксперты назвали главную причину приобретения нелегальных сигарет

По словам директора ассоциации "Укртютюн" Натальи Фесюн, нелегальный рынок табачных продуктов сегодня достиг таких масштабов, что игнорировать его существование означает взрывать экономику страны.

"Решение проблемы нелегальной торговли нуждается в системном подходе. Это и взвешенная акцизная политика, и работа правоохранительных органов по закрытию нелегальных производств и точек продаж. Статистика доказывает, что увеличению налоговых поступлений способствует не повышение акцизов, а выведение из тени 20% доли рынка, которую сейчас составляет нелегальный рынок табачных продуктов в Украине", - добавляет она.

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