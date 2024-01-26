Експерти назвали альтернативний спосіб отримання швидких грошей від міжнародних партнерів

Одним з можливих альтернативних способів відносно швидкого отримання Україною коштів від міжнародних партнерів можуть бути так звані репараційні облігації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії ".

Що таке репараційні облігації

Нещодавно провідне світове ділове медіа Reuters опублікувало статтю, в якій чи не вперше публічно згадується можливість залучення Україною зовнішнього фінансування за допомогою так званих репараційних облігацій. Цей інструмент потенційно міг би стати відносно швидкою альтернативою міжнародному фінансуванню України в умовах війни, що триває.

Подібні цінні папери, емітовані Україною, могли би викупити уряди країн-партнерів або навіть (за певних умов) приватні інвестори. Гарантією за цими паперами виступатимуть арештовані кошти центробанку Росії в об'ємі до 300 млрд доларів. Але лише за умови, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації.

Іншими словами, якщо Росія погодиться платити (що малоймовірно), - тримачі облігацій очікувано отримають свої законні виплати. Якщо ж країна-агресор відмовиться сплачувати репарації, то погашення облігацій відбуватиметься за рахунок арештованих резервів російського ЦБ.

Чому саме репараційні облігації

Репараційні облігації наразі - чи не найкращий із можливих механізмів фінансування для України в умовах затримки з надходженням коштів від зовнішніх партнерів, переконаний керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

"Якщо західні уряди серйозно ставляться до ідеї конфіскації активів РФ, то їм важко буде пояснити, чому вони не готові купувати такі облігації. Що більше західні уряди куплять таких паперів, то більшою буде їх мотивація стягнути кошти з Росії", - аргументує співрозмовник РБК-Україна.

Що стосується приватних інвесторів - вони будуть готові купувати репараційні облігації тоді, коли побачать, що існує ліквідний вторинний ринок на такі папери, тобто якщо вони зможуть у будь-який момент такі папери продати.

Серед переваг репараційних облігацій Олександр Паращій називає той факт, що виплати за такими паперами мають здійснюватися не з державного бюджета.

"Це краще за традиційне боргове фінансування, бо залучення таких коштів не збільшуватиме статистику державного боргу України, а може навіть зменшити, якщо Україна переведе частину існуючого боргу в такі папери", - аргументує Олександр Паращій.

Якщо Україна докладе зусиль, то такі облігації можна буде випустити вже в 2024 році.

За оцінками директора з інвестицій, голови офісу R&D інвесткомпанії Capital Times Артема Щербини, через репараційні облігації можна буде залучити 60-90 млрд доларів. Цих коштів може бути цілком достатньо для України на два роки війни.

Нагадаємо, США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. Відповідний план хочуть погодити до другої річниці вторгнення РФ до України.

На початку січня Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених активів РФ та направити ці кошти на відновлення України.

Європейський Союз просунувся щодо реалізації планів щодо введення податку на непередбачений прибуток від заморожених активів російського центрального банку. При цьому ЄС поки що не має наміру конфіскувати ці гроші.