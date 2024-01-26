Эксперты назвали альтернативный способ получения скорых денег от международных партнеров

Одним из возможных альтернативных способов относительно быстрого получения Украиной средств от международных партнеров могут быть так называемые репарационные облигации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России ".

Что такое репарационные облигации

Недавно ведущее мировое деловое медиа Reuters опубликовало статью, в которой едва ли не впервые публично упоминается возможность привлечения Украиной внешнего финансирования с помощью так называемых репарационных облигаций. Этот инструмент потенциально мог бы стать относительно быстрой альтернативой международному финансированию Украины в условиях продолжающейся войны.

Подобные ценные бумаги, эмитированные Украиной, могли бы выкупить правительства стран-партнеров или даже (при определенных условиях) частные инвесторы. Гарантией по этим бумагам выступят арестованные средства центробанка России в объеме до 300 млрд долларов. Но только при условии, что Россия откажется выплачивать репарации.

Другими словами, если Россия согласится платить (что маловероятно), - держатели облигаций ожидаемо получат свои законные выплаты. Если же страна-агрессор откажется платить репарации, то погашение облигаций будет происходить за счет арестованных резервов российского ЦБ.

Почему именно репарационные облигации

Репарационные облигации - едва ли не лучший из возможных механизмов финансирования для Украины в условиях задержки с поступлением средств от внешних партнеров, убежден руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

"Если западные правительства серьезно относятся к идее конфискации активов РФ, то им сложно будет объяснить, почему они не готовы покупать такие облигации. Чем больше западные правительства купят таких бумаг, тем больше будет их мотивация взыскать средства с России", - аргументирует собеседник РБК-Украина.

Что касается частных инвесторов – они будут готовы покупать репарационные облигации тогда, когда увидят, что существует ликвидный вторичный рынок на такие бумаги, то есть, если они смогут в любой момент такие бумаги продать.

Среди преимуществ репарационных облигаций Александр Паращий называет тот факт, что выплаты по таким бумагам должны производиться не из государственного бюджета.

"Это лучше традиционного долгового финансирования, потому что привлечение таких средств не будет увеличивать статистику государственного долга Украины, а может даже уменьшить, если Украина переведет часть существующего долга в такие бумаги", - аргументирует Александр Паращий.

Если Украина приложит усилия, то такие облигации можно будет выпустить уже в 2024 году.

По оценкам директора по инвестициям, главы офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артема Щербины, через репарационные облигации можно будет привлечь 60-90 млрд долларов. Этих средств может быть достаточно для Украины на два года войны.

Напомним, США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

В начале января Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

Европейский Союз продвинулся в реализации планов по введению налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка. При этом ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги.