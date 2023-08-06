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Експерти ISW пояснили важливість наступу ЗСУ в районі Бахмута

Фото: експерти ISW пояснили важливість настання ЗСУ в районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області, стримуючи навколо себе велику кількість живої сили та техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку аналітиків ISW, українські операції навколо Бахмута змусили росіян перекинути до навколишніх населених пунктів додаткові з'єднання. Ймовірно, це була одна з їхніх основних цілей контрнаступу біля Бахмута.

В результаті окупанти розгорнули елітні з'єднання та частини для підтримки оборонних операцій навколо Бахмута, у тому числі 98-ю гвардійську повітряно-десантну дивізію, 11-у бригаду ВДВ, 106-ю дивізію ВДВ та 364-ю бригаду спецназу.

На думку експертів, російські війська, якби вони не були задіяні у Бахмута, могли б використовуватись у наступальних операціях у Луганській та Харківській областях, або для посилення оборонних позицій на півдні України.

Ключові висновки ISW:

  • Україна 4 серпня завдала удару по російському нафтовому танкеру за допомогою морського безпілотника, що стало другою атакою на російські кораблі в Чорному морі за два дні.
  • Українські військово-морські удари, ймовірно, є частиною навмисної кампанії, спрямованої на створення сприятливих умов для більших контрнаступних операцій.
  • Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на півдні України 5 серпня.
  • Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська, на рубежі Сватове — Кремінна, і в районі Бахмута.
  • Українські війська вели наступальні дії на лінії Сватово-Кременна, на заході Донецької області, а також у Запорізькій області.
  • Помиловані бойовики ПВК "Вагнера" продовжують збільшувати рівень рецидивізму в Росії.
  • Російські чиновники продовжують вивозити українських дітей із окупованих регіонів до Росії під виглядом літніх канікул.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступальні дії на північ і на південь від Бахмута. При цьому російські війська намагаються натопати в районі Клещеївки на південь від Бахмута, ЗСУ відбивають атаки ворога.

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