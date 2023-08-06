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Эксперты ISW объяснили важность наступления ВСУ в районе Бахмута

Фото: эксперты ISW объяснили важность наступления ВСУ в районе Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ВСУ продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области, сдерживая вокруг себя большое количество живой силы и техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению аналитиков ISW, украинские операции вокруг Бахмута вынудили россиян перебросить в окрестные населенные пункты дополнительные соединения. Вероятно, это было одной из их основных целей контрнаступления возле Бахмута.

В результате оккупанты развернули элитные соединения и части для поддержки оборонительных операций вокруг Бахмута, в том числе 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю дивизию ВДВ и 364-й бригаду спецназа.

По мнению экспертов, российские войска, если бы они не были задействованы у Бахмута, могли бы использоваться в наступательных операциях в Луганской и Харьковской областях, или для усиления оборонительных позиций на юге Украины.

Ключевые выводы ISW:

  • Украина 4 августа нанесла удар по российскому нефтяному танкеру с помощью морского беспилотника, что стало второй атакой на российские корабли в Черном море за два дня.
  • Украинские военно-морские удары, вероятно, являются частью преднамеренной кампании, направленной на создание благоприятных условий для более крупных контрнаступательных операций.
  • Украинские силы провели ограниченные наземные атаки на юге Украины 5 августа.
  • Российские войска вели наступательные действия северо-восточнее Купянска, на рубеже Сватово — Кременная, и в районе Бахмута.
  • Украинские войска вели наступательные действия на линии Сватово-Кременная, на западе Донецкой области, а также в Запорожской области.
  • Помилованные боевики ЧВК "Вагнера" продолжают увеличивать уровень рецидивизма в России.
  • Российские чиновники продолжают вывозить украинских детей из оккупированных регионов в Россию под видом летних каникул.

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещеевки к югу от Бахмута, ВСУ отбивают атаки врага.

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