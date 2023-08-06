Эксперты ISW объяснили важность наступления ВСУ в районе Бахмута

ВСУ продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области, сдерживая вокруг себя большое количество живой силы и техники оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению аналитиков ISW, украинские операции вокруг Бахмута вынудили россиян перебросить в окрестные населенные пункты дополнительные соединения. Вероятно, это было одной из их основных целей контрнаступления возле Бахмута.
В результате оккупанты развернули элитные соединения и части для поддержки оборонительных операций вокруг Бахмута, в том числе 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю дивизию ВДВ и 364-й бригаду спецназа.
По мнению экспертов, российские войска, если бы они не были задействованы у Бахмута, могли бы использоваться в наступательных операциях в Луганской и Харьковской областях, или для усиления оборонительных позиций на юге Украины.
Ключевые выводы ISW:
Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. При этом российские войска пытаются натопать в районе Клещеевки к югу от Бахмута, ВСУ отбивают атаки врага.
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