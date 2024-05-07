Експерти ISW пояснили, з якою метою РФ лякає країни Заходу ядерними навчаннями

Кремль, ймовірно, знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні загрози та дипломатичні маніпуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
На думку експертів ISW, рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Ця тактика заснована на формуванні думки противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він згодом добровільно робив дії, вигідні Росії.
Росія часто використовувала це поняття у формі "брязкання" ядерною зброєю під час повномасштабного вторгнення в Україну з метою змусити Захід припинити надавати військову підтримку Києву.
Аналітики зазначають, що російські чиновники є найважливішими елементами зусиль Росії щодо використання ядерної риторики як форми рефлексивного контролю. Російські офіційні особи постійно прив'язують навчання щодо ядерної готовності та туманні загрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні.
Нагадаємо, вчора, 6 травня,Міністерство оборони Росії заявило про підготовку до ядерних навчань. Зокрема, під час навчань війська РФ планують відпрацювати підготовку до застосування тактичної ядерної зброї. Підготовку до навчань Кремль виправдовує "провокаційними діями" країн Заходу.
Варто зауважити, що нещодавно глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що його країна дозволяє Україні застосовувати британську зброю для ударів по об'єктах на території Росії.
У Пентагоні також заявили, що плани Росії провести ядерні навчання є черговим прикладом безвідповідальної риторики Кремля.
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