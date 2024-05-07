Эксперты ISW объяснили, с какой целью РФ пугает страны Запада ядерными учениями

По мнению экспертов ISW, рефлексивный контроль является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны. Это тактика основана на формировании мнения противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы он со временем добровольно предпринимал действия, выгодные России.

Россия часто использовала это понятие в форме "бряцания" ядерным оружием в ходе полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву.

Аналитики отмечают, что российские чиновники являются важнейшими элементами усилий России по использованию ядерной риторики как формы рефлексивного контроля. Российские официальные лица постоянно привязывают учения по ядерной готовности и туманные угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине.