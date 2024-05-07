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Эксперты ISW объяснили, с какой целью РФ пугает страны Запада ядерными учениями

Фото: в ISW объяснили, почему РФ пугает страны Запада ядерными учениями (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кремль, вероятно, вновь активизирует кампанию рефлексивного контроля, нацеленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

По мнению экспертов ISW, рефлексивный контроль является ключевым элементом российского инструментария гибридной войны. Это тактика основана на формировании мнения противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы он со временем добровольно предпринимал действия, выгодные России.

Россия часто использовала это понятие в форме "бряцания" ядерным оружием в ходе полномасштабного вторжения в Украину с целью заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву.

Аналитики отмечают, что российские чиновники являются важнейшими элементами усилий России по использованию ядерной риторики как формы рефлексивного контроля. Российские официальные лица постоянно привязывают учения по ядерной готовности и туманные угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине.

 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 мая, Министерство обороны России заявило о подготовке к ядерным учениям. В частности, в ходе учений войска РФ планируют отработать подготовку к применению тактического ядерного оружия. Подготовку к учениям Кремль оправдывает "провокационными действиями" стран Запада.

Стоит заметить, что недавно глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о том, что его страна разрешает Украине применять британское оружие для ударов по объектам на территории России.

В Пентагоне также заявили, что планы России провести ядерные учения являются очередным примером безответственной риторики Кремля.

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