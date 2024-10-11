Експерти ISW пояснили, яке значення мають удари України по військових складах у РФ

Там пояснили, що російські сили покладаються на безпілотники "Шахед" для завдання ударів як по фронтових, так і по тилових українських поселеннях і містах і витрачають близько 10 000 артилерійських снарядів на день по фронтових українських позиціях.

Українські сили, зокрема, завдали ударів по складах боєприпасів "Жовтневий" та "Торопець" у Тверській області та по складу боєприпасів "Тихорєцьк" у Краснодарському краї у вересні, а також по російському сховищу ракет та боєприпасів у Карачеві Брянській області 8 жовтня, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів та, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет та безпілотників.

"Хоча один удар навряд чи суттєво вплине на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території Росії можуть поставити російське військове командування перед вибором реорганізувати та розосередити системи підтримки та логістики у тилових районах Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів за рахунок масової оптимізації російської логістики для підтримки війни в Україні", - йдеться у звіті Інституту.

Своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і розвиток власних ударних можливостей дальньої дії Україною може дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі вразливості Росії до того, як Росія застосує контрзаходи, вважають експерти ISW.

На їхню думку, українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції по всьому театру воєнних дій в Україні, якщо українські сили матимуть матеріальні засоби, можливості та дозвіл на проведення такої ударної кампанії.

Удари по військових об'єктах на території РФ