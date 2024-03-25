Експерти ISW назвали ключові проблеми військ РФ при спробах наступу на Часів Яр

У листопаді 2023 року російські війська розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку з метою повернути територію, звільнену Україною під час контрнаступу влітку 2023 року, та захопити Часів Яр. Однак за останні чотири місяці російські війська досягли лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута.

Окремі російські джерела описують російську активність у районі Бахмута в останні місяці як умови для можливої наступальної операції з оточення та захоплення Часового Яру.

Доступні зображення, які аналітики ISW в даний час не публікуватимуть і описуватимуть більш детально, щоб зберегти оперативну безпеку ЗСУ, показують, що українські сили побудували значні зміцнення у формі кільця в районі Часового Яру, і російські війська, ймовірно, щосили намагатимуться прорвати їх.

Українські та російські джерела повідомили, що російські війська планували перекинути додаткові сили в район Бахмута з авдіївського напрямку в середині лютого, але можливість використати тактичні вразливі місця безпосередньо на захід від Авдіївки спонукала російські війська підтримувати темп наступальних дій у цьому районі.

На думку експертів ISW, це також могло суттєво завадити російському командуванню зосередити додаткові сили на бахмутському напрямку. Неясно, чи достатні сили окупантів у районі Бахмута для потенційного наступу на Часів Яр. При цьому російським військам, ймовірно, доведеться досягти помітних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часового Яру, перш ніж розпочати спроби оточення населеного пункту.