Эксперты ISW назвали ключевые проблемы войск РФ при попытках наступления на Часов Яр

В ноябре 2023 года российские войска начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении с целью вернуть территорию, освобожденную Украиной в ходе контрнаступления летом 2023 года, и захватить Часов Яр. Однако за последние четыре месяца российские войска добились лишь незначительных тактических успехов к северо-западу и западу от Бахмута.

Отдельные российские источники описывают российскую активность в районе Бахмута в последние месяцы как условия для возможной наступательной операции по окружению и захвату Часового Яра.

Доступные изображения, которые аналитики ISW в настоящее время не будут публиковать и описывать более подробно, чтобы сохранить оперативную безопасность ВСУ, показывают, что украинские силы построили значительные укрепления в форме кольца в районе Часового Яра, и российские войска, вероятно, будут изо всех сил пытаться прорвать их.

Украинские и российские источники сообщили, что российские войска планировали перебросить дополнительные силы в район Бахмута с авдеевского направления в середине февраля, но возможность использовать тактические уязвимые места непосредственно к западу от Авдеевки побудила российские войска поддерживать темп наступательных действий в этом районе.

По мнению экспертов ISW, это тоже могло существенно помешать российскому командованию сосредоточить дополнительные силы на бахмутском направлении. Неясно, достаточны ли силы оккупантов в районе Бахмута для потенциального наступления на Часов Яр. При этом российским войскам, вероятно, придется добиться заметных тактических успехов к юго-востоку и северо-западу от Часового Яра, прежде чем приступить к попыткам окружения населенного пункта.