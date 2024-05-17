Експерт вказав на важливий нюанс, без якого Patriot не зможуть захищати Харків

"Розміщення Patriot під Харковом є завданням із зірочкою. До російського кордону всього 20 км і місто не прикрите ешелонованою ППО з комплексами малого і середнього радіуса. Тому, щойно Patriot з'являться в передмістях Харкова, за ними почнеться полювання, - сказав Коваленко.

Він пояснив, що оскільки комбінована розвідка росіян дозволяє звести інтервал від виявлення цілі БПЛА "Орлан-10" до ураження "Іскандером" до лічених хвилин, загроза очевидна. За цей час батарея Patriot просто не встигне змінити позицію.

"Якщо Patriot не буде прикритий ешелонованою ППО, він стане легкою здобиччю і нічим Харкову не допоможе", - вважає Коваленко.

Експерт наголосив, що 20 км - це ніщо для нальотів баражуючих боєприпасів типу "Ланцет".

"Те, що в небі над областю літають розвідувальні "Орлани", якраз і є наслідком браку засобів малого радіуса. Їх не вистачає, щоб повністю закрити повітряний простір. Тому особисто в мене поки що серйозні сумніви в тому, що варіант із Patriot надійний та ефективний", - зазначив він.

За яких умов можна розмістити Patriot під Харковом

За словами експерта, можливий вихід - прикрити батареї NASAMS, IRIS-T, іншими засобами та переносними зенітно-ракетними комплексами.

Коваленко наголосив, що завдання складне, але якщо його зможуть розв'язати, то випадок із Patriot фактично в безпосередній близькості до лінії зіткнення стане унікальним в історії воєн.

Детальніше про те, скільки треба систем та які ще проблеми доведеться вирішити, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.