Эксперт указал на важный нюанс, без которого Patriot не смогут защищать Харьков

"Размещение Patriot под Харьковом является задачей со звездочкой. До российской границы всего 20 км и город не прикрыт эшелонированной ПВО с комплексами малого и среднего радиуса. Поэтому, как только Patriot появятся в пригородах Харькова, за ними начнется охота, - сказал Коваленко.

Он пояснил, что поскольку комбинированная разведка россиян позволяет свести интервал от обнаружения цели БПЛА "Орлан-10" до поражения "Искандером" до считанных минут, угроза очевидна. За это время батарея Patriot просто не успеет сменить позицию.

"Если Patriot не будет прикрыт эшелонированной ПВО, он станет легкой добычей и ничем Харькову не поможет", - считает Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что 20 км - это ничто для налетов барражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

"То, что в небе над областью летают разведывательные "Орланы", как раз и является следствием нехватки средств малого радиуса. Их не хватает, чтобы полностью закрыть воздушное пространство. Поэтому лично у меня пока серьезные сомнения в том, что вариант с Patriot надежный и эффективный", - отметил он.

При каких условиях можно разместить Patriot под Харьковом

По словам эксперта, возможный выход - прикрыть батареи NASAMS, IRIS-T, другими средствами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Коваленко подчеркнул, что задача сложная, но если ее смогут решить, то случай с Patriot фактически в непосредственной близости от линии столкновения станет уникальным в истории войн.

Подробнее о том, сколько надо систем и какие еще проблемы придется решить, - можно узнать в материале РБК-Украина.