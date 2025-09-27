ua en ru
Експерт та нардеп розкритикували наглядову раду "Укренерго" за раптове звільнення керівництва

Україна, Субота 27 вересня 2025 12:52
Експерт та нардеп розкритикували наглядову раду "Укренерго" за раптове звільнення керівництва Фото: в Україні розкритикували наглядову раду "Укренерго" за раптове звільнення керівництва (facebook com npcukrenergo)
Автор: Юлія Бойко

Ухвалене наглядовою радою НЕК "Укренерго" рішення про звільнення обраного на відкритому конкурсі голови правління та всього складу правління компанії може спричинити серйозні загрози. Зокрема, для стабільності енергосистеми країни в умовах війни.

Таку думку висловили народний депутат України Олексій Кучеренко та директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пише РБК-Україна.

Думка Кучеренка

За словами нардепа, іноземці в наглядовій раді стратегічної енергокомпанії країни НЕК "Укренерго" по суті здійснили переворот, звільнили голову правління Зайченка, якого вони ж призначили пару місяців тому, звільнили всіх членів правління.

"Звільнили без пояснень та без жодних претензій", - заявив Кучеренко.

За його словами, засідання наглядової ради відбувалося «таємно», без аудіозапису.

"Ще раз наголошую - звільнено все правління! У стратегічній енергетичній компанії під час війни нема правління. Це безглузде рішення, яке наносить велику шкоду енергетичній безпеці країни під час війни. І це саме в той момент, коли ворог активно атакує об’єкти нашої енергетичної системи", - підкреслив депутат.

Кучеренко також поставив під сумнів роль іноземних членів наглядових рад.

"На кого ж працюють іноземні члени наглядових рад - на Україну чи зовсім навпаки? В мене нема сумніву в нікчемності та непотрібності наглядових рад стратегічних компаній під час війни - це має бути пряма відповідальність українського уряду", - зазначив він.

Думка Омельченка

Своєю чергою, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також погодився з оцінкою ризиків.

"На жаль, хаос у головній енергетичній компанії України напередодні ОЗП створює великі безпекові ризики для усієї країни", - констатував експерт.

Кадровий скандал в "Укренерго"

Нагадаємо, що главу "Укренерго" Віталія Зайченка разом із ще трьома членами правління звільнили практично за 3 тижні до початку опалювального сезону.

Як пише РБК-Україна, це стало абсолютно несподіваним рішенням для акціонера - Міністерства енергетики. Детальніше - читайте в матеріалі.

