ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эксперт и нардеп раскритиковали наблюдательный совет "Укрэнерго" за внезапное увольнение руководства

Украина, Суббота 27 сентября 2025 12:52
UA EN RU
Эксперт и нардеп раскритиковали наблюдательный совет "Укрэнерго" за внезапное увольнение руководства Фото: в Украине раскритиковали наблюдательный совет "Укрэнерго" за внезапное увольнение руководства (facebook com npcukrenergo)
Автор: Юлия Бойко

Принятое наблюдательным советом НЭК "Укрэнерго" решение об увольнении избранного на открытом конкурсе председателя правления и всего состава правления компании может повлечь за собой серьезные угрозы. В частности, для стабильности энергосистемы страны в условиях войны.

Такое мнение высказали народный депутат Украины Алексей Кучеренко и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет РБК-Украина.

Мнение Кучеренко

По словам нардепа, иностранцы в наблюдательном совете стратегической энергокомпании страны НЭК "Укрэнерго" по сути совершили переворот, уволили председателя правления Зайченко, которого они же назначили пару месяцев назад, уволили всех членов правления.

"Уволили без объяснений и без всяких претензий", - заявил Кучеренко.

По его словам, заседание наблюдательного совета происходило "тайно", без аудиозаписи.

"Еще раз подчеркиваю - уволено все правление! В стратегической энергетической компании во время войны нет правления. Это бессмысленное решение, которое наносит большой вред энергетической безопасности страны во время войны. И это именно в тот момент, когда враг активно атакует объекты нашей энергетической системы", - подчеркнул депутат.

Кучеренко также поставил под сомнение роль иностранных членов наблюдательных советов.

"На кого же работают иностранные члены наблюдательных советов - на Украину или совсем наоборот? У меня нет сомнения в ничтожности и ненужности наблюдательных советов стратегических компаний во время войны - это должна быть прямая ответственность украинского правительства", - отметил он.

Мнение Омельченко

В свою очередь, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также согласился с оценкой рисков.

"К сожалению, хаос в главной энергетической компании Украины накануне ОЗП создает большие риски безопасности для всей страны", - констатировал эксперт.

Кадровый скандал в "Укрэнерго"

Напомним, что главу "Укрэнерго" Виталия Зайченко вместе с еще тремя членами правления уволили практически за 3 недели до начала отопительного сезона.

Как пишет РБК-Украина, это стало совершенно неожиданным решением для акционера - Министерства энергетики. Подробнее - читайте в материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
Новости
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"