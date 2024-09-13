UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерт спрогнозував, коли російський наступ на Донбасі може призупинитися

Фото: експерт зробив прогноз, коли наступ РФ на Донбасі може призупинитися (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Інтенсивність наступу російських військ може зменшитися вже до жовтня. Щоб не втрачати темпи, армії РФ потрібна зброя та боєприпаси.

"Максимум до кінця вересня у них продовжаться наступальні дії, далі вже все - і погодні умови будуть на нашому боці, і вони вичерпаються за тими можливостями, які вони готували. Стріляти вони будуть, але це не дасть ніякого толку. Для чого це робиться - просто, щоб зробити нам погано і це вплинуло на можливості наступальних дій", - каже військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Для цього російські емісари продовжують вести діалоги з лояльними до них країнами та вишукувати у них радянські запаси. І не тільки – Росії вдалося отримати балістику КНДР, яка вже стріляє по Україні, а нещодавно іноземні спецслужби повідомили, що своїми ракетами нарешті готовий поділитися Іран.

Отримавши балістику від Тегерана, росіяни можуть раціональніше витрачати свої запаси "Іскандерів". Використовуючи іранські ракети для ударів по прифронтових регіонах, своєю балістикою російська армія може частіше бити вглиб України, тримаючи сили ППО та економіку у постійній напрузі. Таким чином, Кремль зможе й надалі тиснути на українців обстрілами, призупинивши наступальні дії на фронті. Хоча й самі масштабні атаки мало впливають на стан речей у зоні бойових дій.

 

Ситуація на фронті

Війська РФ продовжують спроби наступальних операцій із метою захопити територію України. Зокрема, аналітики знову зафіксували просування РФ у Донецькій області.

При цьому Росія почала перекидати в Курську область більш досвідчені підрозділи і 12 вересня продовжила контратаки по всьому українському виступу в Курській області. Але окупантам вдалося досягти лише незначних успіхів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні