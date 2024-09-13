Експерт спрогнозував, коли російський наступ на Донбасі може призупинитися

"Максимум до кінця вересня у них продовжаться наступальні дії, далі вже все - і погодні умови будуть на нашому боці, і вони вичерпаються за тими можливостями, які вони готували. Стріляти вони будуть, але це не дасть ніякого толку. Для чого це робиться - просто, щоб зробити нам погано і це вплинуло на можливості наступальних дій", - каже військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Для цього російські емісари продовжують вести діалоги з лояльними до них країнами та вишукувати у них радянські запаси. І не тільки – Росії вдалося отримати балістику КНДР, яка вже стріляє по Україні, а нещодавно іноземні спецслужби повідомили, що своїми ракетами нарешті готовий поділитися Іран.

Отримавши балістику від Тегерана, росіяни можуть раціональніше витрачати свої запаси "Іскандерів". Використовуючи іранські ракети для ударів по прифронтових регіонах, своєю балістикою російська армія може частіше бити вглиб України, тримаючи сили ППО та економіку у постійній напрузі. Таким чином, Кремль зможе й надалі тиснути на українців обстрілами, призупинивши наступальні дії на фронті. Хоча й самі масштабні атаки мало впливають на стан речей у зоні бойових дій.