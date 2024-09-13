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РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

П'ятниця 13 вересня 2024 07:00
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РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Війська РФ продовжують спроби наступальних операцій із метою захопити українські землі. Зокрема, аналітики знову зафіксували просування ворога в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У четвер, 12 вересня, російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північ і північний схід від Харкова, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Зазначається, що ворог атакував у районі Глибокого, Липців, Вовчанська, Тихого та Гатища.

РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

Операція №2 - Луганська область

Противник 12 вересня продовжив атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але не має жодних підтверджених успіхів.

Російський воєнкор заявив, що війська РФ просунулися в полях на захід і південь від Піщаного (південний схід від Куп'янська), але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

Операція №3 - Донецька область

11 і 12 вересня російські війська продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Верхньокам'янського та Виїмки.

РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Калинівки (на північ від Часового Яру) на західному березі Сіверсько-Донецької донбаської магістралі.

РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

12 вересня ворог продовжив наступальні дії на Торецькому напрямку, але не досяг ніяких підтверджених успіхів.

Блогери РФ заявили, що росіяни просунулися далі вулицею Центральною у східній частині Торецька та захопили мікрорайон №1, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Крім того, 11 і 12 числа противник продовжував наступальні операції в районі Дачного, Нью-Йорка та Нелипівки.

РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська та продовжили наступальні операції у напрямку даного населеного пункту 12 вересня.

Геолокаційні кадри від 11 числа, на яких солдати РФ вільно діють на півдні Українська та спілкуються з українськими громадянськими добровольцями, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися у південній частині міста. Додаткові кадри від 12 вересня говорять про те, що росіяни просунулися вздовж залізниці на північний схід від Новогродівки.

Воєнкори РФ також стверджували, що російські війська просунулися до південно-східної частини Лисівки та захопили все селище, хоча ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв. Мова йде про населений пункт на захід від Новогродівки, а не селище, яке теж називається Лисівка і знаходиться на схід від Українська.

Російські блогери стверджували, що війська РФ продовжували просуватися на північ і південний схід від Українська, намагаючись оточити українські війська, які захищають місто.

Також, за твердженнями ворожих воєнкорів, російські сили, що діють на південний схід від Покровська, просувалися фронтом шириною 8,5 км і глибиною 2,6 км на південь від Нетайлово, на захід від Невельського і на північ від Красногорівки, хоча це відповідає попереднім російським заявам у цьому районі.

Зазначається, що 11 та 12 вересня ворог продовжив наступальні операції:

  • на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля та Гродівки;
  • на південний схід від Покровська у напрямку Новотроїцького та в районі Новогродівки, Селидове, Михайлівки, Українська та обох населених пунктів під назвою Лисівка.

РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

Росіяни нещодавно просунулися через поля на захід від Красногорівки.

Згідно з геолокаційними кадрами від 12 вересня, російські війська нещодавно просунулися в Гостре (на Захід від Донецька) і, ймовірно, просунулися в полях безпосередньо на північний схід та південний схід від населеного пункту.

Противник нещодавно активізував свої давні наступальні зусилля щодо ліквідації українського виступу на захід та південний захід від Донецька. І зважаючи на все, російські війська закрили кишеню безпосередньо на південний захід від Красногорівки, наступивши на Гостре. За твердженнями російських воєнкорів, механізовані групи РФ прорвалися в Гостре, незважаючи на значні втрати, і закріпилися у населеному пункті.

Також аналітики зазначають, що 11 та 12 вересня ворог продовжив атаки на захід від Донецька в районі Георгіївки.

Як пише ISW, росіяни продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька 12 вересня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 11 і 12 числа ворог атакував на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки, Катеринівки та Водяного, а також в районі самого Вугледару.

"Південна вісь"

11 та 12 вересня бої тривали на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський воєнкор заявив, що війська РФ захопили позицію ЗСУ на захід від Новопроковки та лісовий масив, який поряд, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

12 числа бої продовжились і на лівобережжі Херсонської області, проте підтверджених змін на лінії фронту також не було.

РФ знову просунулась в районі кількох населених пунктів Донецької області: карти ISW

Нагадаємо, що за даними зведення Генерального штабу ЗСУ, у четвер, 12 вересня, найбільша кількість боїв (48) відбулася на Курахівському напрямку. Загалом станом на 22:00 було зафіксовано 122 бойових зіткнень.

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