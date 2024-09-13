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Эксперт спрогнозировал, когда российское наступление на Донбассе может приостановиться

Фото: эксперт сделал прогноз, когда наступление РФ на Донбассе может приостановиться (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Интенсивность наступления российских войск может уменьшиться уже к октябрю. Чтобы не терять темпы, армии РФ необходимо оружие и боеприпасы.

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия, дальше уже все - и погодные условия будут на нашей стороне, и они исчерпаются по тем возможностям, которые они готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толка. Для чего это делается - просто чтобы сделать нам плохо и это повлияло на возможности наступательных действий", - говорит военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Для этого российские эмиссары продолжают вести диалоги с лояльными к ним странами и выискивать у них советские запасы. И не только - России удалось заполучить баллистику КНДР, которая уже стреляет по Украине, а недавно иностранные спецслужбы сообщили, что своими ракетами, наконец, готов поделиться Иран. 

Получив баллистику от Тегерана, россияне могут более рационально расходовать свои запасы "Искандеров". Используя иранские ракеты для ударов по прифронтовым регионам, своей баллистикой российская армия может чаще бить вглубь Украины, держа силы ПВО и экономику в постоянном напряжении. Таким образом, Кремль сможет и дальше давить на украинцев обстрелами, приостановив наступательные действия на фронте. Хотя и сами масштабные атаки мало влияют на положение вещей в зоне боевых действий.

Ситуация на фронте

Войска РФ продолжают попытки наступательных операций с целью захватить территорию Украины. В частности, аналитики вновь зафиксировали продвижение РФ в Донецкой области.

При этом Россия начала перебрасывать в Курскую область более опытные подразделения и 12 сентября продолжила контратаки по всему украинскому выступу в Курской области. Но оккупантам удалось добиться только незначительных успехов.

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Война в Украине