Експерт спрогнозував, чи вплинуть відключення світла на суми в платіжках у липні

Суми у платіжках за світло у липні, ймовірно, будуть такими ж, як і до підвищення тарифів на електроенергію.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.
Він наголосив, що обсяги споживання електроенергії у всіх різні.
"У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів", - зазначив він.
Але, за словами Рябцева, в середньому у всіх світла немає 12 годин на добу. Тому споживання в будь-якому випадку буде меншим.
"Щодо сум у платіжках, думаю, у результаті вони будуть приблизно такими ж, як були до підвищення цін", - прогнозує експерт.
Він зазначив, що відключення електроенергії в будь-якому випадку призвели до "вимушеної економії".
Нагадаємо, від початку червня в Україні значно підвищили тарифи на світло для побутових споживачів. Тепер він становить 4,32 гривні за кіловат.
Як зазначали у Міністерстві енергетики України, очікується, що середня платіжка зросте на 285 гривень.
До речі, зараз в Україні через велике споживання на тлі спеки посилили відключення світла. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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