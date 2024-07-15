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Експерт спрогнозував, чи вплинуть відключення світла на суми в платіжках у липні

Фото: в Україні діють графіки відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Суми у платіжках за світло у липні, ймовірно, будуть такими ж, як і до підвищення тарифів на електроенергію.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Він наголосив, що обсяги споживання електроенергії у всіх різні.

"У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів", - зазначив він.

Але, за словами Рябцева, в середньому у всіх світла немає 12 годин на добу. Тому споживання в будь-якому випадку буде меншим.

"Щодо сум у платіжках, думаю, у результаті вони будуть приблизно такими ж, як були до підвищення цін", - прогнозує експерт.

Він зазначив, що відключення електроенергії в будь-якому випадку призвели до "вимушеної економії".

Що передувало

Нагадаємо, від початку червня в Україні значно підвищили тарифи на світло для побутових споживачів. Тепер він становить 4,32 гривні за кіловат.

Як зазначали у Міністерстві енергетики України, очікується, що середня платіжка зросте на 285 гривень.

До речі, зараз в Україні через велике споживання на тлі спеки посилили відключення світла. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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ЕлектроенергіяКомунальні платежіВимкнення світлаГрафік відключення світла