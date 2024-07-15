Эксперт спрогнозировал, повлияют ли отключения света на суммы в платежках в июле

Он подчеркнул, что объемы потребления электроэнергии у всех разные.

"У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", - отметил он.

Но, по словам Рябцева, в среднем у всех света нет 12 часов в сутки. Поэтому потребление в любом случае будет меньше.

"Что касается сумм в платежках, думаю, в итоге они будут примерно такими же, как были до повышения цен", - прогнозирует эксперт.

Он отметил, отключения электроэнергии в любом случае привели к “вынужденной экономии”.