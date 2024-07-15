Эксперт спрогнозировал, повлияют ли отключения света на суммы в платежках в июле

Суммы в платежках за свет в июле, вероятно, будут такими же, как и до повышения тарифов на электроэнергию.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
Он подчеркнул, что объемы потребления электроэнергии у всех разные.
"У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", - отметил он.
Но, по словам Рябцева, в среднем у всех света нет 12 часов в сутки. Поэтому потребление в любом случае будет меньше.
"Что касается сумм в платежках, думаю, в итоге они будут примерно такими же, как были до повышения цен", - прогнозирует эксперт.
Он отметил, отключения электроэнергии в любом случае привели к “вынужденной экономии”.
Напомним, с начала июня в Украине значительно повысили тарифы на свет для бытовых потребителей. Теперь он составляет 4,32 гривен за киловатт.
Как отмечали в Министерстве энергетики Украины, ожидается, что средняя платежка вырастет на 285 гривен.
К слову, сейчас в Украине из-за большого потребления на фоне жары ужесточили отключения света. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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