Експерт розповів, чи існує загроза наступу РФ вглиб Харківської області

Західні ЗМІ ще на січень прогнозували наступ на Харків з боку Куп'янська. Однак, як кажуть військові, створення настільки потужних російських формувань не фіксують, а Харків давно показав, що це українське місто.

На думку Мусієнка, загроза розгортання наступу вглиб Харківської області все ж таки є. Але поки що агресор більшою мірою зайнятий Авдіївкою.

На чому буде сконцентрований ворог найближчим часом

"Що стосується Куп'янська, робиться все, щоб створити укріпрайони. І я не бачу, що в найближчі дні або тижні ворог зможе там розвинути успіх. Небезпека зберігатиметься. Потрібно розуміти, цей напрямок є і буде небезпечним, тому що окупанти накопичили сили", - сказав він.

Він додав, що в наступний місяць-півтора росіяни продовжать свої спроби прорватися в Синьківці і Табаївці. Вийде чи ні, покажуть бойові дії.

Розмови про наступ на Харків

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області у січні.

Начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що потужних угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харків наразі не фіксується. У будь-якому разі вони не матимуть шансів для реалізації планів.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, основні загрози і про те, коли Росія може зважитися на великий штурм, - у матеріалі РБК-Україна.