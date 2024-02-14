Експерт розповів, чи існує загроза наступу РФ вглиб Харківської області

Російська армія продовжує вести наступ на Куп'янському напрямку, проте значних успіхів там немає. Тому говорити про удар вглиб Харківської області передчасно.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив експерт Олександр Мусієнко.
Західні ЗМІ ще на січень прогнозували наступ на Харків з боку Куп'янська. Однак, як кажуть військові, створення настільки потужних російських формувань не фіксують, а Харків давно показав, що це українське місто.
На думку Мусієнка, загроза розгортання наступу вглиб Харківської області все ж таки є. Але поки що агресор більшою мірою зайнятий Авдіївкою.
"Що стосується Куп'янська, робиться все, щоб створити укріпрайони. І я не бачу, що в найближчі дні або тижні ворог зможе там розвинути успіх. Небезпека зберігатиметься. Потрібно розуміти, цей напрямок є і буде небезпечним, тому що окупанти накопичили сили", - сказав він.
Він додав, що в наступний місяць-півтора росіяни продовжать свої спроби прорватися в Синьківці і Табаївці. Вийде чи ні, покажуть бойові дії.
Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області у січні.
Начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що потужних угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харків наразі не фіксується. У будь-якому разі вони не матимуть шансів для реалізації планів.
Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, основні загрози і про те, коли Росія може зважитися на великий штурм, - у матеріалі РБК-Україна.
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