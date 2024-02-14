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Эксперт рассказал, существует ли угроза наступления РФ вглубь Харьковской области

Архивное фото: россияне ведут наступление в Купянском районе, но успехов нет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко

Российская армия продолжает вести наступление на Купянском направлении, однако значительных успехов там нет. Поэтому говорить об ударе вглубь Харьковской области преждевременно.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт Александр Мусиенко.

Западные СМИ еще на январь прогнозировали наступление на Харьков со стороны Купянска. Однако, как говорят военные, создание столь мощных российских формирований не фиксируют, а Харьков давно показал, что это украинский город.

По мнению Мусиенко, угроза развертывания наступления вглубь Харьковской области все же есть. Но пока агрессор в большей степени занят Авдеевкой.

На чем будет сконцентрирован враг в ближайшее время

"Что касается Купянска, делается все, чтобы создать укрепрайоны. И я не вижу, что в ближайшие дни или недели враг сможет там развить успех. Опасность будет сохраняться. Нужно понимать, это направление есть и будет опасным, потому что оккупанты накопили силы", - сказал он.

Он добавил, что в следующий месяц-полтора россияне продолжат свои попытки прорваться в Синьковке и Табаевке. Получится или нет, покажут боевые действия.

Разговоры о наступлении на Харьков

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области в январе.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что мощных группировок российских войск с целью повторного наступления на Харьков пока не фиксируется. В любом случае у них нет шансов для реализации планов.

Детальнее о ситуации под Купянском, основных угрозах и о том, когда Россия может решиться на большой штурм, - в материале РБК-Украина.

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