Эксперт рассказал, существует ли угроза наступления РФ вглубь Харьковской области

Западные СМИ еще на январь прогнозировали наступление на Харьков со стороны Купянска. Однако, как говорят военные, создание столь мощных российских формирований не фиксируют, а Харьков давно показал, что это украинский город.

По мнению Мусиенко, угроза развертывания наступления вглубь Харьковской области все же есть. Но пока агрессор в большей степени занят Авдеевкой.

На чем будет сконцентрирован враг в ближайшее время

"Что касается Купянска, делается все, чтобы создать укрепрайоны. И я не вижу, что в ближайшие дни или недели враг сможет там развить успех. Опасность будет сохраняться. Нужно понимать, это направление есть и будет опасным, потому что оккупанты накопили силы", - сказал он.

Он добавил, что в следующий месяц-полтора россияне продолжат свои попытки прорваться в Синьковке и Табаевке. Получится или нет, покажут боевые действия.

Разговоры о наступлении на Харьков

Напомним, британское издание The Telegraph заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области в январе.

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил, что мощных группировок российских войск с целью повторного наступления на Харьков пока не фиксируется. В любом случае у них нет шансов для реализации планов.

Детальнее о ситуации под Купянском, основных угрозах и о том, когда Россия может решиться на большой штурм, - в материале РБК-Украина.