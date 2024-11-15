Експерт розповів, чи є ознаки, що росіяни готують масований удар по Україні

Ознаки того, що найближчими днями росіяни можуть завдавати удару по Україні є. Вони вже піднімали винищувачі в небо, а отже ті готові до бою.

"Ознаки є. Річ у тому, що якщо піднімаються літаки з ракетами, то це означає, що вони сіли й тільки заправились і можуть злітати знов. Є проблема дозарядити ракетами, це серйозна процедура. Це доволі складно, треба витратити час, а якщо вони вже на борту, то, щоб зробити польот і пуск треба тільки заправити літак", - пояснив експерт.

Він зауважив, що єдине, що може змінитись, це програма польоту конкретної ракети, але і це можна переписати.

"Я думаю, що ознаки того, що це може бути сьогодні вночі, є. Може чи не може я не знаю, але можливості у них є", - підкреслив він.

Гетьман також пояснив, що росіяни не просто так підіймають винищувачі в небо.

"Це імітація, це проба, це перевірка наших засобів ППО тільки не на місце розташування, бо вони можуть переїхати, а скільки в нас вмикається станцій, щоб зрозуміти щільність ППО, тобто скільки станцій. Розуміючи нашу щільність вони можуть порахувати скільки їм треба запустити по одній цілі ракет, щоб хоча б вона долетіла", - підкреслив він.