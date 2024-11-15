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Експерт розповів, чи є ознаки, що росіяни готують масований удар по Україні

Україна, П'ятниця 15 листопада 2024 19:30
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Експерт розповів, чи є ознаки, що росіяни готують масований удар по Україні Фото: чи є ознаки, що росіяни готують удар (defence-ua.com)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник
Експерт: Олексій Гетьман

Ознаки того, що найближчими днями росіяни можуть завдавати удару по Україні є. Вони вже піднімали винищувачі в небо, а отже ті готові до бою.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Ознаки є. Річ у тому, що якщо піднімаються літаки з ракетами, то це означає, що вони сіли й тільки заправились і можуть злітати знов. Є проблема дозарядити ракетами, це серйозна процедура. Це доволі складно, треба витратити час, а якщо вони вже на борту, то, щоб зробити польот і пуск треба тільки заправити літак", - пояснив експерт.

Він зауважив, що єдине, що може змінитись, це програма польоту конкретної ракети, але і це можна переписати.

"Я думаю, що ознаки того, що це може бути сьогодні вночі, є. Може чи не може я не знаю, але можливості у них є", - підкреслив він.

Гетьман також пояснив, що росіяни не просто так підіймають винищувачі в небо.

"Це імітація, це проба, це перевірка наших засобів ППО тільки не на місце розташування, бо вони можуть переїхати, а скільки в нас вмикається станцій, щоб зрозуміти щільність ППО, тобто скільки станцій. Розуміючи нашу щільність вони можуть порахувати скільки їм треба запустити по одній цілі ракет, щоб хоча б вона долетіла", - підкреслив він.

Зауважимо, що цієї ночі Російська Федерація знову підіймала в повітря бомбардувальники Ту-95МС, проте не здійснила удар.

Детальніше про цілі ворога під час таких дій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас РБК-Україна дізналось в експерта Валерія Романенка, який максимум ракет може одноразово запустити ворог.

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