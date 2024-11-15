ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт рассказал, есть ли признаки, что россияне готовят массированный удар по Украине

Украина, Пятница 15 ноября 2024 19:30
UA EN RU
Эксперт рассказал, есть ли признаки, что россияне готовят массированный удар по Украине Фото: есть ли признаки, что россияне готовят удар (defence-ua.com)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник
Эксперт: Алексей Гетьман

Признаки того, что в ближайшие дни россияне могут наносить удар по Украине. Они уже поднимали истребители в небо, а значит, те готовы к бою.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Признаки есть. Дело в том, что если поднимаются самолеты с ракетами, то это означает, что они сели и только заправились и могут взлетать снова. Есть проблема дозарядить ракетами, это серьезная процедура. Это довольно сложно, надо потратить время, а если они уже на борту, то, чтобы сделать полет и пуск надо только заправить самолет", - пояснил эксперт.

Он отметил, что единственное, что может измениться, это программа полета конкретной ракеты, но и это можно переписать.

"Я думаю, что признаки того, что это может быть сегодня ночью, есть. Может или не может я не знаю, но возможности у них есть", - подчеркнул он.

Гетьман также пояснил, что россияне не просто так поднимают истребители в небо.

"Это имитация, это проба, это проверка наших средств ПВО только не на местоположение, потому что они могут переехать, а сколько у нас включается станций, чтобы понять плотность ПВО, то есть сколько станций. Понимая нашу плотность они могут посчитать сколько им надо запустить по одной цели ракет, чтобы хотя бы она долетела", - подчеркнул он.

Заметим, что этой ночью Российская Федерация снова поднимала в воздух бомбардировщики Ту-95МС, однако не нанесла удар.

Детальнее о целях врага во время таких действий можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина узнала у эксперта Валерия Романенко, какой максимум ракет может однократно запустить враг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу