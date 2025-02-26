Експерт розповіла, скільки жінок серед біженців і чи є в Україні гендерний дисбаланс

Скільки жінок серед біженців і чи є в Україні гендерний дисбаланс

Лібанова зізналась, що її часто питають: "Чи посилився у нас гендерний дисбаланс через війну?".

"Направду - ні. Тому що... із 4,5 млн людей, які виїхали - приблизно 65-66% - це жінки", - пояснила експерт.

За її словами, залишається такий великий відсоток чоловіків через те, що "до 18 років хлопчики виїжджали рівно так само, як і дівчатка".

"Якщо взяти працездатний вік, то там (серед українців, які виїхали до інших країн через війну, - Ред.) чоловіки становлять лише 22%", - уточнила Лібанова.

Водночас вона наголосила, що серед тих чоловіків мобілізаційного віку, які нині перебувають за кордоном, не всі обов'язково "ховаються від мобілізації".

"Коли розповідають, що дуже багато бачать чоловіків працездатного мобілізаційного віку за кордоном, я завжди питаю: "А ви впевнені, що вони виїхали з території, підконтрольної українській владі?" - сказала директор інституту.

Вона зауважила, що це можуть бути ті люди, які на початку війни перебували, наприклад, у Криму чи на Донбасі.

"У них теж були українські паспорти. Їх же ніхто не забирав. Це до того, що не так багато наших чоловіків переховуються за кордоном від мобілізації", - підсумувала Лібанова.