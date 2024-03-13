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Експерт розказав про "особливих" інвесторів в українські активи під час війни

Середа 13 березня 2024 14:06
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Експерт розказав про "особливих" інвесторів в українські активи під час війни Україна потребує значних інвестицій (фото: Getty Images)
Автор: Руслан Кисляк

В умовах триваючої російської агресії Україна цікава інвесторам, які працюють з так званими distressed assets (проблемними активами). Мова йде про інвесторів, які готові скуповувати дуже дешево ризикові активи в очікуванні, що потенційні доходи від одних активів компенсують можливі збитки за іншими активами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Інвестиції під час війни. Хто, куди і чому готовий вкладати гроші в Україні".

Також є інвестори, які готують собі "плацдарм" на довгострокову перспективу з розумінням того, що, наприклад, військово-промисловий комплекс та агросектор в Україні буде більш конкурентним, ніж деінде в ЄС, зазначає виконавчий директор центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

Проте масових інвестицій в умовах війни, та ще й в умовах неробочого верховенства права, в Україні не буде, упевнений експерт.

Серед потенційно цікавих для інвесторів секторів економіки Дмитро Боярчук називає агровиробництво і переробку, а також ВПК.

Зараз навіть IT-сектор відчуває проблеми з інвестиціями. Замовники не дуже хочуть мати справу з Україною, бо це ризики обстрілів інфраструктури та мобілізації персоналу виконавців.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на керівника "Центру економічного відновлення" Кирила Криволапа писала, що подальша валютна лібералізація відкриває міжнародним інвесторам можливості для вкладання коштів в різні сектори економіки України.

Також РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетики Ігоря Тинного писала, що наявність валютних обмежень негативно відбивається на інвестиційному кліматі, адже інвестори не хочуть вкладати гроші та надавати позики, не маючи жодних прогнозів щодо їх повернення.

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

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Інвестиції в Україну
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