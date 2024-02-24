Валютні обмеження відлякують іноземних інвесторів від України, - експерт

"Політика Нацбанку, звісно, в цілому виправдана ситуацією, в якій опинилася країна, але в багатьох питаннях вона є надзвичайно жорсткою, і зупиняє розвиток будь-якого бізнесу. Неможливість сплачувати відсотки по раніше залучених кредитах і неможливість виплачувати дивіденди абсолютно унеможливлює будь-які подальші інвестиції в країну. І це неправда, що під час війни їх немає чи не може бути", - наголосив експерт.

Він пояснив: уряд боїться, що підприємці почнуть виводити зароблені прибутки, і це вплине негативно на курсову стабільність. Але з іншого боку - в Україні є критична нестача деяких типів обладнання або балансуючих потужностей в електроенергетиці, і іноземні інвестиції в такі речі були б дуже доречними.

"Але зараз навіть на горизонті інвестор не може бути впевненим, що позику, яку він зараз надасть, повернуть, і тим більше - що повернеться з прибутком інвестиція. Тому взагалі ніхто не розглядає будь-яку інвестицію або кредитування України, і це вже нікуди не годиться. Я особисто маю партнерів-італійців в бізнесі, і вони би, напевно, залюбки якимось чином підтримували далі інвестування в Україні. Але я не можу їм пояснити, чи вони отримають хоч повернення кредитів через 3-5-10-15 років! Тобто, у нас є просто заборона, і вона безстрокова. І ніхто ніколи в житті не вкладе грошей, коли він не має навіть надії на їх повернення", - зауважив Тинний.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

Своєю чергою Кабінет міністрів звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим вітчизняним компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями й з західними кредиторами.