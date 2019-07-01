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Эксперт рассказал, как увеличить экспорт шлаков в Европу

Новости » Экономика    01.07.2019 - 14:44
Эксперт рассказал, как увеличить экспорт шлаков в Европу
Фото: Евгений Тишин (gmk.center)

Шлаки нужно перевести из классификации отходов в разряд продукта

Украина может в разы увеличить объемы экспорта шлаков, переведя их из классификации отходов в разряд продукта. Такое мнение высказал менеджер по продажам ПАО "Арселор Миттал Кривой Рог" Евгений Тишин в ходе круглого стола, передает РБК-Украина со ссылкой на ГМК-Центр.

По мнению эксперта, проблему экспорта шлаков в Европу можно сравнительно легко решить, увеличив при этом внешние поставки промышленных отходов в ЕС.

"Последние несколько лет мы экспортируем 60-70 тыс. т шлака в страны ближнего зарубежья – Беларусь, Литву, Молдову. В Европе – Польше, Германии, Великобритании – большой спрос на шлак. Но эти страны запрещают импорт отходов. Их все устраивает, но у них есть запрет на импорт отходов. Мы могли бы экспортировать в 3-4 раза больше, чем сейчас", - обьяснил эксперт

Тишин уверен, что для этого нужно перевести шлак из классификации отходов в разряд побочного продукта или просто продукта.

По его мнению, нужно внести изменения в технические условия ДСТУ. Имея лабораторное исследование от сертифицированной лаборатории, можно сделать паспорт качества в соответствии с ДСТУ.

Уровень утилизации отходов металлургических комбинатов и ТЭС в Украине по сравнению с Европой остается низким. Украина перерабатывает примерно 45% металлургических шлаков, тогда как в ЕС этот показатель превышает 90%.

Оставшаяся часть промышленных отходов в отрасли (55%) просто накапливается в отвалах. Ситуация с ТЭС еще хуже: в Украине утилизируется только 7,7% отходов, тогда как в Европе – 43%, добавил Тишин.

Напомним, по мнению экспертов, переработка шлаковых отходов для использования в изготовлении строительных материалов и строительстве будет стоить в 4-5 раз дешевле, чем добыча полезных ископаемых на глубине. 

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