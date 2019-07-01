Експерт розповів, як збільшити експорт шлаків в Європу

Фото: Євген Тишин (gmk.center)

Шлаки потрібно перевести з класифікації відходів у розряд продукту

Україна може в рази збільшити обсяги експорту шлаків, перевівши їх з класифікації відходів у розряд продукту. Таку думку висловив менеджер з продажу ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг" Євген Тішин в ході круглого столу, передає РБК-Україна з посиланням на ГМК-Центр.

На думку експерта, проблему експорту шлаків в Європу можна порівняно легко вирішити, збільшивши при цьому зовнішні поставки промислових відходів в ЄС.

"Останні кілька років ми експортуємо 60-70 тис. т шлаку в країни ближнього зарубіжжя – Білорусь, Литву, Молдову. В Європі – Польщі, Німеччині, Великобританії – великий попит на шлак. Але ці країни забороняють імпорт відходів. Їх все влаштовує, але у них є заборона на імпорт відходів. Ми могли б експортувати в 3-4 рази більше, ніж зараз", - пояснив експерт

Тішин впевнений, що для цього потрібно перевести шлак з класифікації відходів у розряд побічного продукту або просто продукту.

На його думку, потрібно внести зміни в технічні умови ДСТУ. Маючи лабораторне дослідження від сертифікованої лабораторії, можна зробити паспорт якості відповідно до ДСТУ.

Рівень утилізації відходів металургійних комбінатів і ТЕС в Україні порівняно з Європою залишається низьким. Україна переробляє приблизно 45% металургійних шлаків, тоді як в ЄС цей показник перевищує 90%.

Частина промислових відходів в галузі (55%) просто накопичується у відвалах. Ситуація з ТЕС ще гірше: в Україні утилізується лише 7,7% відходів, тоді як в Європі – 43%, додав Тішин.

Нагадаємо, на думку експертів, переробка шлакових відходів для використання у виготовленні будівельних матеріалів та будівництві буде коштувати в 4-5 разів дешевше, ніж видобуток корисних копалин на глибині.