Експерт про прорив росіян в Куп'янськ: такі випадки ще будуть

"Правда у тому, що у російських окупантів була можливість прорватися однією зі штурмових груп саме до Куп'янська. Вони використовували бойові броньовані машини. І на великій швидкості прорвалися, але їм не вдалося закріпитися, і цей десант було знищено", - сказав Коваленко.

За його совами, зараз у Куп'янську окупантів немає, але проблематика залишається актуальною, бо від лінії зіткнення до адміністративної межі міста півтора кілометра.

"Що таке проїхати півтора кілометра на швидкості в 60 км/год на БТР. Тому такі випадки, я думаю, будуть ще відбуватися. Росіяни будуть намагатися саме так прориватися, бо це їх загальна тактика. Зараз вони так само діяли останні тижні в районі Курахового", - зазначив експерт.