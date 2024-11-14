Експерт про прорив росіян в Куп'янськ: такі випадки ще будуть

Російські окупанти ще неодноразово намагатимуться прорватися в Куп'янськ, задіюючи бойові броньовані машини. Адже від лінії зіткнення до адміністративної межі міста всього півтора кілометра.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Правда у тому, що у російських окупантів була можливість прорватися однією зі штурмових груп саме до Куп'янська. Вони використовували бойові броньовані машини. І на великій швидкості прорвалися, але їм не вдалося закріпитися, і цей десант було знищено", - сказав Коваленко.
За його совами, зараз у Куп'янську окупантів немає, але проблематика залишається актуальною, бо від лінії зіткнення до адміністративної межі міста півтора кілометра.
"Що таке проїхати півтора кілометра на швидкості в 60 км/год на БТР. Тому такі випадки, я думаю, будуть ще відбуватися. Росіяни будуть намагатися саме так прориватися, бо це їх загальна тактика. Зараз вони так само діяли останні тижні в районі Курахового", - зазначив експерт.
Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Генштаб ЗСУ заявив, що окупанти намагалися просунутися на Куп'янському напрямку. Частина росіян була у формі ЗСУ. Українські захисники зупинили штурми ворога, який атакував у чотири хвилі.
Пізніше DeepState показав відео атаки росіян на Куп'янськ. Аналітики зазначили, що ЗСУ розбили російську техніку, але близько 15 окупантів розбіглися по будинках у Куп'янську.
За словами начальника Куп'янської МВА, станом на ранок 14 листопада ситуація у місті контрольована. Він наголосив, що росіяни не закріпилися, а окупантів, які лишалися у Куп'янську, знищили.
Окрім того, сервіс DeepState повідомив про просування російських військ у Куп'янську.
Генштаб ЗСУ заявив, що інформація про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.