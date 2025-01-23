Эксперт о Великой Новоселке: важнее сохранить силы, чем удерживать населенный пункт

Динамичный характер событий в Великой Новоселке требует внимательного наблюдения. Сейчас важнее сохранить силы для дальнейшей борьбы, чем удерживать населенный пункт.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Гетьман отметил, что ситуация в районе Большой Новоселки меняется, и информация от официальных представителей может быть взаимоисключающей из-за динамичного характера событий.

По словам эксперта, важно дождаться более четкой информации от Генштаба ближе к вечеру. Она должна помочь прояснить ситуацию.

"Единственное, что точно можно сказать, что ситуация там меняется", - отметил майор запаса ВСУ.

Он подчеркнул, что для обеспечения дальнейшей эффективной борьбы с врагом важно сохранять силы и средства. Гетьман также добавил, что Великую Новоселку нельзя считать стратегически важным населенным пунктом.

"Важнее - сохранить силы и средства, чтобы уничтожать врага. Это не является таким стратегически важным населенным пунктом... 99% людей не слышали о Великой Новоселке. Это означает, что здесь два варианта: там или была какая-то замаскированная большая база, или она не имеет стратегического значения", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что это все равно украинский населенный пункт и важно не допустить пребывания врага на этой территории.

"Но это все равно наш населенный пункт и нам не надо, чтобы там сидел враг. Но надо понимать, что важнее: удержать этот населенный пункт или сохранить подразделения, которые будут и дальше уничтожать врага", - сказал Гетьман.