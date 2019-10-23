Эксперт призвал искать реальные механизмы для продажи земли

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Чиновники сельских советов должны разъяснять людям, как и что делать, уверен эксперт

Для продажи земли нужно искать реальные механизмы, в частности, путем информирования населения. Такое мнение высказал в статье для РБК-Украина эксперт по вопросам развития экономики и АПК Павел Мороз.

"Нужно искать реальные механизмы для продажи земли. Это может происходить, к примеру, в формате, когда должностные лица сельских советов будут разъяснять людям, как и что делать. Чтобы люди получали информацию о том, куда и кому они могут продать паи", - написал эксперт.

Он обратили внимание на заинтересованность людей в том, чтобы "им давали солому, чистили снег, чинили линии электропередач".

"Это те вещи, на которые у местной власти в селе не хватает денег или когда нужно сделать быстро, а бюрократические процедуры этого не позволяют. Подобные условия склоняют людей к тому или иному инвестору. И вполне нормально, если потенциальный покупатель или арендатор земли придет на общественные слушания и расскажет, что он может предложить, какую цену он готов платить", - обьяснил Мороз.

При этом, по его словам, есть один момент, о котором власти не говорят. Если землю продают инвестору, сельский совет в будущем теряет доходы. Прежде всего, это будет касаться подоходного налога, который является одним из основных источников наполнения бюджета объединенных территориальных общин, подчеркнул Мороз.

"Арендная плата за землю, которой распоряжается сельсовет, также платиться не будет, если землю продадут. Иными словами, в ближайшей перспективе сельский бюджет потеряет. Где компенсаторы? Как раз инициаторы проведения земельной реформы в первую очередь должны задуматься, с чем останутся местные бюджеты, какими налогами их можно наполнить в случае потери собственных доходов после проведения земельной реформы. Со стороны власти звучат только какие-то эфемерные цифры, которые абсолютно не отражают реальность и не подкреплены экономическими расчетами. И это также пугает бизнес", - отметил эксперт.

Также он предложил начать продажу сельхозземли с государственной. По мнению эксперта, в первые два-три года для формирования рыночной цены этого будет достаточно.

"Но прежде – нужна нормальная кадастровая карта и инвентаризация земли. А также необходимо выяснить, сколько же реально земли у Национальной академии аграрных наук и, самое главное, как эффективно она используется", - считает Мороз.

Напомним, комитет Верховной рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики принял решение по законопроекту о рынке земли.