Эксперт предлагает ввести паспорт вакцинации в Украине на все инфекции

Фото: паспорт вакцинации может действовать не только на COVID (РБК-Украина)

Профильный эксперт, глава общественной организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин предлагает ввести паспорт вакцинации на все инфекции. По его мнению, низкий охват вакцинации в Украине может нести опасность для всего мира.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

"Я поддерживаю такую идею. Паспорт вакцинации должен действовать не только на COVID-19, но и на все вакциноуправляемые инфекции. Во всем нормальном развитом мире охват вакцинопрофилактикой не менее 95%. Но такие страны как Украина, где охват вакцинами менее 50%, несут большую опасность для цивилизованного мира", - отметил Александрин.

Он также полагает, что цивилизованные страны будут требовать от граждан Украины вакцинальный паспорт для въезда на свою территорию.

"Почему бы и нет, если в нашей стране начала работать та же "Дія"? Думаю, что не сложно связать это с той же "Дія", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что думают эксперты о введении так называемых COVID-паспортов и с какими проблемами могут столкнуться украинцы.

Кроме того, пограничники разъяснили, нужен ли украинцам сертификат о вакцинации для выезда за рубеж.