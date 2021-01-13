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Експерт пропонує ввести паспорт вакцинації в Україні на всі інфекції

Київ, Середа 13 січня 2021 13:19
Експерт пропонує ввести паспорт вакцинації в Україні на всі інфекції
Фото: паспорт вакцинації може діяти не тільки на COVID (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Профільний експерт, голова громадської організації "Інфекційний контроль" Андрій Александрін пропонує ввести паспорт вакцинації на всі інфекції. На його думку, низький рівень охоплення вакцинації в Україні може нести небезпеку для всього світу.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

"Я підтримую таку ідею. Паспорт вакцинації має діяти не тільки на COVID-19, але й на всі вакцинокеровані інфекції. У всьому нормальному розвиненому світі охоплення вакцинопрофілактикою не менше 95%. Але такі країни, як Україна, де охоплення вакцинами менше 50%, несуть велику небезпеку для цивілізованого світу", - зазначив Александрін.

Він також вважає, що цивілізовані країни будуть вимагати від громадян України вакцинальний паспорт для в'їзду на свою територію.

"Чому б і ні, якщо в нашій країні почала працювати та ж "Дія"? Думаю, що не важко пов'язати це з тією ж "Дією", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що думають експерти про введення так званих COVID-паспортів та з якими проблемами можуть зіткнутися українці.

Крім того, прикордонники роз'яснили, чи треба українцям сертифікат про вакцинацію для виїзду за кордон.

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Новини України Суспільство паспортвакцинацияCOVID-19

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