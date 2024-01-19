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Експерт пояснив, чому падає курс долара і чого чекати далі

Київ, П'ятниця 19 січня 2024 15:22
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Експерт пояснив, чому падає курс долара і чого чекати далі Долар в Україні тимчасово здає свої позиції (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк

Ослаблення курсу долара в Україні у другій декаді січня пояснюється зменшенням попиту на іноземну валюту після періоду сезонного збільшення такого попиту в кінці 2023 року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Укріплення, ослаблення чи коливання: що відбувається з курсом долара в Україні".

Чому зменшився попит на валюту

Щоб зрозуміти причини ослаблення курсу долара в Україні протягом останньої декади, потрібно розуміти, чому до цього майже два місяці курс укріплювався. А укріплювався він, зокрема, через рекордні бюджетні виплати в другій половині грудня.

"Витрати з державного бюджету під кінець року традиційно дуже великі. Частина цих коштів попадає на валютний ринок, провокуючи сезонний стрибок попиту на валюту. Тож курс долара під кінець року традиційно зростає", - пояснює тенденцію керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

В міру зменшення попиту на валюту долар починає дешевшати. Схоже, що саме це зараз і відбувається. Сезонний фактор, який впливав на курс долара, схоже, відіграв.

Щоправда, це ніяк не гарантує сталість нового курсового тренду. Але, швидше за все, до кінця зими зберігатиметься тенденція посилення гривні.

До якої позначки може дійти курс гривні - наразі невідомо. Це залежатиме від Національного банку.

"Не думаю, що регулятор дозволить різкі курсові коливання. Навряд чи варто очікувати укріплення гривні навіть до 37 за долар", - каже Олександр Паращій.

Експерт пояснив, чому падає курс долара і чого чекати даліДжерело: Національний банк України

Нагадаємо, ще 10 січня офіційний курс гривні складав рекордні (від моменту запровадження Національним банком у жовтні минулого року керованої гнучкості обмінного курсу) майже 38,23 за долар США. Але вже 11 січня курсовий тренд змінився - офіційна гривня почала укріплюватись.

Цей тренд триває вже понад тиждень. Станом на 19 січня офіційний курс гривні склав 37,7 за долар. Падіння за декаду склало близько 53 копійок на доларі.

На готівковому валютному ринку курс долара відносно гривні наразі теж знижується.

Максимальний курс долара на готівковому ринку був зафіксований на початку січня – 39,50 грн/долар, після чого курс почав падати. Цьому сприяло скорочення дефіциту валюти на міжбанку та зниження курсу продажу Національним банком.

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