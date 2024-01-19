Эксперт объяснил, почему падает курс доллара и чего ждать дальше

Ослабление курса доллара в Украине во второй декаде января объясняется уменьшением спроса на иностранную валюту после периода сезонного увеличения спроса в конце 2023 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Укрепление, ослабление или колебание: что происходит с курсом доллара в Украине ".

Почему уменьшился спрос на валюту

Чтобы понять причины ослабления курса доллара в Украине на протяжении последней декады, нужно понимать, почему до этого почти два месяца курс укреплялся. А укреплялся он, в частности, из-за рекордных бюджетных выплат во второй половине декабря.

"Расходы из государственного бюджета к концу года традиционно очень велики. Часть этих средств попадает на валютный рынок, провоцируя сезонный скачок спроса на валюту. Поэтому курс доллара к концу года традиционно растет", - объясняет тенденцию руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

По мере уменьшения спроса на валюту доллар начинает дешеветь. Похоже, именно это сейчас и происходит. Сезонный фактор, влиявший на курс доллара, похоже, отыграл.

Правда, это никак не гарантирует постоянство нового курсового тренда. Но, скорее всего, до конца зимы будет сохраняться тенденция к усилению гривны.

До какой отметки может дойти курс гривны – пока неизвестно. Это будет зависеть от Национального банка.

"Не думаю, что регулятор позволит резкие курсовые колебания. Вряд ли стоит ожидать укрепления гривны даже до 37 долларов", - говорит Александр Паращий.

Источник: Национальный банк Украины

Напомним, еще 10 января официальный курс гривны составлял рекордные (с момента введения Национальным банком в октябре прошлого года управляемой гибкости обменного курса) почти 38,23 доллара США. Но уже 11 января курсовый тренд изменился – официальная гривна начала укрепляться.

Этот тренд длится уже больше недели. По состоянию на 19 января официальный курс гривны составил 37,7 доллара. Падение за декаду составило около 53 копеек на долларе.

На наличном валютном рынке курс доллара по отношению к гривне пока тоже снижается.

Максимальный курс доллара на наличном рынке был зафиксирован в начале января – 39,50 грн/доллар, после чего курс начал падать. Этому способствовало сокращение дефицита валюты на межбанке и снижение курса продаж Национальным банком.