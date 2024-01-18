Укріплення, ослаблення чи коливання: що відбувається з курсом долара в Україні

З курсом долара в Україні відбуваються дивні речі. З середини листопада він стабільно укріплювався аж до 10 січня, після чого тренд різко змінився на протилежний. Вже більше тижня курс долара знижується. РБК-Україна розбиралось в причинах курсового розвороту і що чекати далі.

При підготовці публікації використовувались статистичні дані НБУ і коментарі експертів інвестиційно-банківського ринку.

Ще 10 січня офіційний курс гривні складав рекордні (від моменту запровадження Національним банком у жовтні минулого року керованої гнучкості обмінного курсу) майже 38,23 за долар США. Але вже 11 січня курсовий тренд змінився - офіційна гривня почала укріплюватись.

Цей тренд триває вже понад тиждень. Станом на 18 січня офіційний курс гривні склав майже 37,9 за долар. Падіння за тиждень склало близько 33 копійок на доларі.

Аналогічна історія відбувається з офіційним курсом гривні щодо євро. Але зміна курсового тренду по євро сталася трохи раніше - акурат з початком нового каленларного року. Якщо ще 31 грудня 2023 року євро коштувало 42,2 гривні, то 18 січня за європейську валюту офіційно дають 41,2 гривні. Падіння з початку року склало 1 гривню на євро.



Джерело: Національний банк України

Що ж відбувається з курсом гривні

Щоб зрозуміти причини ослаблення курсу долара в Україні протягом останнього тижня, потрібно розуміти, чому до цього майже два місяці курс укріплювався. А укріплювався він, зокрема, через рекордні бюджетні виплати в другій половині грудня.

"Витрати з державного бюджету під кінець року традиційно дуже великі. Частина цих коштів попадає на валютний ринок, провокуючи сезонний стрибок попиту на валюту. Тож курс долара під кінець року традиційно зростає", - пояснює тенденцію керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

В міру зменшення попиту на валюту долар починає дешевшати. Схоже, що саме це зараз і відбувається. Сезонний фактор, який впливав на курс долара, схоже, відіграв.

Щоправда, це ніяк не гарантує сталість нового курсового тренду. Але, швидше за все, до кінця зими зберігатиметься тенденція посилення гривні.

До якої позначки може дійти курс гривні - наразі невідомо. Це залежатиме від Національного банку.

"Не думаю, що регулятор дозволить різкі курсові коливання. Навряд чи варто очікувати укріплення гривні навіть до 37 за долар", - каже Олександр Паращій.

Значною мірою курс гривні залежатиме від перспектив отримання Україною зовнішньої фінансової допомоги, зокрема від США (на понад 60 млрд дол.) та Європейського Союзу (на 50 млрд євро). Зокрема, укріплення гривні протягом останнього тижня не в останню чергу було спровоковане саме низкою позитивних новин щодо фінансової підтримки Україні з боку США та ЄС, переконаний керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард Юрій Крохмаль.

"Подальше збалансовування валютного ринку та відповідне зниження курсу залежатиме переважно від новин навколо війни та остаточного затвердження програм фінансування з боку міжнародних партнерів України", - прогнозує експерт.

Важливо пам'ятати, застерігає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, що фундаментальних передумов для укріплення гривні наразі немає. Тому мова йде швидше не про довгострокову тенденцію на укріплення гривні, а про курсові коливання в діапазоні, який визначає Національний банк.



Загальний же тренд поточного року - поступове ослаблення гривні.

"Головну скрипку валютного оркестру продовжує грати Національний банк. Саме він визначає, якими темпами, до яких рівнів і як рухатиметься валютний ринок", - констатує співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, на готівковому валютному ринку курс долара відносно гривні наразі теж знижується.

Максимальний курс долара на готівковому ринку був зафіксований на початку січня – 39,50 грн/долар, після чого курс почав падати. Цьому сприяло скорочення дефіциту валюти на міжбанку та зниження курсу продажу Національним банком.

В результаті різниця між міжбанківським та готівковим курсом знову впала до 50-60 копійок.

Як повідомляв РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІV квартал 2023 року, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу під кінець 2024 року на рівні 40,06 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу незначно погіршилися.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середньорічний курс на рівні 40,7 грн/долар, на кінець 2024-го - 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.

Голова НБУ Андрій Пишний прогнозував, що курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ готовий забезпечити курсову стійкість та привабливість гривні.