Експерт пояснив, що стало ключовим бар’єром для інвестицій в енергетику України

За його словами, масштаб проблеми вже становить системну загрозу для всієї галузі.

"Один з великих барʼєрів для приходу інвестицій в енергетичний сектор - це борги на енергетичному рику і затримки з виплатами виробникам", - наголосив Некрасов.

Він повідомив, що станом на кінець грудня борг на балансуючому ринку досяг критичного рівня - 41 млрд грн.

За словами Некрасова, ключовою причиною накопичення заборгованості є неплатежі з боку підприємств державної та комунальної форми власності, які споживають електроенергію, але не розраховуються за неї.

"Причина - частина підприємств державної і комунальної власності споживають електроенергію, але не розраховуються. Це підприємства, які не можна відключити через соціальні чи безпекові причини", - пояснив він.

В.о. міністра підкреслив, що така ситуація є хибною з точки зору функціонування ринку та фінансової дисципліни. Як можливий вихід із ситуації він запропонував запровадження механізму фінансових гарантій для таких споживачів.

"У кожного такого підприємства має бути поручитель, у державного - держава, у комунального - місто. За такої системи борги як мінімум не будуть накопичуватись", - зазначив він.

Некрасов наголосив, що вирішення боргової проблеми не можна відкладати, адже ризики для системного оператора вже є критичними.

"В наступному році нам доведеться розвʼязати цю проблему, бо інакше Укренерго може збанкрутувати", - підсумував він.