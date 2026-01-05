RU

Экономика

Эксперт объяснил, что стало ключевым барьером для инвестиций в энергетику Украины

Фото: эксперт объяснил, что стало ключевым барьером для инвестиций в энергетику Украины (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям остаются одним из главных барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор Украины.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, масштаб проблемы уже представляет системную угрозу для всей отрасли.

"Один из больших барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор - это долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям", - подчеркнул Некрасов.

Он сообщил, что по состоянию на конец декабря долг на балансирующем рынке достиг критического уровня - 41 млрд грн.

По словам Некрасова, ключевой причиной накопления задолженности являются неплатежи со стороны предприятий государственной и коммунальной формы собственности, которые потребляют электроэнергию, но не рассчитываются за нее.

"Причина - часть предприятий государственной и коммунальной собственности потребляют электроэнергию, но не рассчитываются. Это предприятия, которые нельзя отключить по социальным или безопасностным причинам", - пояснил он.

И.о. министра подчеркнул, что такая ситуация является ошибочной с точки зрения функционирования рынка и финансовой дисциплины. Как возможный выход из ситуации он предложил введение механизма финансовых гарантий для таких потребителей.

"У каждого такого предприятия должен быть поручитель, у государственного - государство, у коммунального - город. При такой системе долги как минимум не будут накапливаться", - отметил он.

Некрасов отметил, что решение долговой проблемы нельзя откладывать, ведь риски для системного оператора уже являются критическими.

"В следующем году нам придется решить эту проблему, иначе Укрэнерго может обанкротиться", - подытожил он.

 

Ранее глава комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко отмечал, что системные долги на рынке электроэнергии стали следствием неэффективного государственного управления и хронической недоинвестированности отрасли.

А эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что долговой кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития нового поколения.

Энергетики