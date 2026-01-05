Эксперт объяснил, что стало ключевым барьером для инвестиций в энергетику Украины

Долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям остаются одним из главных барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор Украины.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил и.о. министра энергетики Артем Некрасов.
По его словам, масштаб проблемы уже представляет системную угрозу для всей отрасли.
"Один из больших барьеров для прихода инвестиций в энергетический сектор - это долги на энергетическом рынке и задержки с выплатами производителям", - подчеркнул Некрасов.
Он сообщил, что по состоянию на конец декабря долг на балансирующем рынке достиг критического уровня - 41 млрд грн.
По словам Некрасова, ключевой причиной накопления задолженности являются неплатежи со стороны предприятий государственной и коммунальной формы собственности, которые потребляют электроэнергию, но не рассчитываются за нее.
"Причина - часть предприятий государственной и коммунальной собственности потребляют электроэнергию, но не рассчитываются. Это предприятия, которые нельзя отключить по социальным или безопасностным причинам", - пояснил он.
И.о. министра подчеркнул, что такая ситуация является ошибочной с точки зрения функционирования рынка и финансовой дисциплины. Как возможный выход из ситуации он предложил введение механизма финансовых гарантий для таких потребителей.
"У каждого такого предприятия должен быть поручитель, у государственного - государство, у коммунального - город. При такой системе долги как минимум не будут накапливаться", - отметил он.
Некрасов отметил, что решение долговой проблемы нельзя откладывать, ведь риски для системного оператора уже являются критическими.
"В следующем году нам придется решить эту проблему, иначе Укрэнерго может обанкротиться", - подытожил он.
Ранее глава комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко отмечал, что системные долги на рынке электроэнергии стали следствием неэффективного государственного управления и хронической недоинвестированности отрасли.
А эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что долговой кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития нового поколения.